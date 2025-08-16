Oficial: Joan Garcia, inscrito en LaLiga

Joan Garcia ya está inscrito y podrá participar en el debut del Barça ante el Mallorca este sábado. El club azulgrana recibió el OK de LaLiga para utilizar la baja médica de Marc-André ter Stegen el miércoles y solo faltaban los últimos trámites para que el meta tuviera vía libre para poder competir.

La Comisión Médica de LaLiga determinó que la lesión lumbar de Ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa. Esto permitirá al Barça utilizar parte de la masa salarial liberada para inscribir al exguardameta del Espanyol. El porcentaje exacto no ha salido a luz ya que no se conoce todavía el tiempo de baja que han dado los doctores de la competición: el 40 % si son cuatro meses o el 80 % si la recuperación se prolonga cinco meses o más.

Como ya apuntamos en SPORT, en las oficinas del Camp Nou reinaba el optimismo antes de recibir el visto bueno por parte de la patronal. Una vez recibió la respuesta positiva de la patronal procedió a completar la inscripción de Joan Garcia "de manera inmediata", a pesar de no haber alcanzado aún la norma del 1:1 en el 'fair play' financiero. El siguiente paso era la oficialidad que ha llegado este sábado de madrugada.

Los casos pendientes

El Barça sigue trabajando para poder inscribir a los otros futbolistas que todavía no lo han hecho: el meta Wojciech Szczesny, el centrocampista Marc Bernal, el defensa Gerard Martín y los delanteros Marcus Rashford y Roony Bardghji. En algunos casos como Bernal y Bardghji el club podría usar la carta de jugar con ficha del filial. En el caso del canterano, que sigue poniéndose a punto, no está previsto que entre en la convocatoria para Mallorca.

Flick respira aliviado con la noticia de la inscripción de Joan Garcia, que empezará como titular la temporada. La pretemporada no ha dejado dudas en este sentido: el técnico le ha dado minutos para que se vaya familiarizando con el estilo del Barça, que es muy distinto al del Espanyol.

Hasta ahora Joan ha respondido al reto y ha impresionado a sus compañeros. La afición del Barça también parece encantada con el fichaje, tal y como se vio en el Gamper donde recibió una gran ovación cuando fue presentado. Una vez solucionada la participación de Joan, el club ya tiene vía libre para buscar una salida a Iñaki Peña, que era el único portero inscrito hasta la fecha.