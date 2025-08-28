Oficial: Jan Virgili, traspasado al Mallorca

El FC Barcelona sigue cerrando carpetas de la 'operación salida'. Este jueves ha sido anunciado el traspaso de Jan Virgili al RCD Mallorca en una operación que avanzó SPORT. El traspaso reportará 4 millones a las arcas culés y el club blaugrana se guarda el 50% de los derechos del futbolista de Vilassar de Mar y se asegura una opción de recompra para poder recuperar al extremo si lo considera oportuno en un futuro.

Tras viajar este miércoles por la tarde a las Islas Baleares y superar los pertinentes exámenes médicos, Virgili ya forma parte a todos efectos de la plantilla del Mallorca. El futbolista decidió cambiar de aires cuando Hansi Flick no lo convocó para la gira de pretemporada por Japón y Corea del Sur y desde el primer momento el cuadro bermellón mostró interés en sus servicios.

Aunque las negociaciones no han sido sencillas, los clubes han llegado a un acuerdo beneficioso para todas las partes. El Barça ingresa una buena cantidad de dinero por un jugador que no tenía hueco en el primer equipo pero que, en caso de que 'explote', podrá repescar con relativa facilidad; el Mallorca refuerza el proyecto de Jagoba Arrasate con un extremo joven, con mucho potencial y desequilibrante; y el futbolista encontrará en Son Moix un gran escenario para dar el salto al máximo nivel del fútbol español.

Fichado el verano pasado procedente del Nàstic de Tarragona, Jan fue una de las grandes sensaciones del fútbol formativo blaugrana en la temporada 2024/25. Fue muy importante tanto con el Barça Atlètic (cuatro goles y dos asistencias en 17 apariciones, todas a partir de enero) como con el Juvenil A que levantó el triplete (Liga, Copa del Rey y Youth League). En la máxima competición continental entre juveniles, de hecho, registró cuatro tantos y tres asistencias en 10 partidos.

Virgili venía de ser la estrella del Juvenil A del Nàstic que subió de la Liga Nacional Juvenil a la División de Honor y no solo confirmó las enormes expectativas en el Barcelona, sino que las superó hasta el punto de que, solo un año después, el club ha ingresado más de tres millones por él y el extremo jugará en un equipo de la Primera División española.