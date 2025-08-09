¡Oficial! Iñigo Martínez ficha por el Al-Nassr

Ya es oficial. El FC Barcelona ha confirmado la salida de Iñigo Martínez al Al-Nassr. El central vasco, que llega a Arabia a coste cero tras liberarse de forma amistosa de su contrato con el FC Barcelona, firma por una temporada con opción a otra y se incorporará de inmediato al conjunto saudí, donde compartirá vestuario con Cristiano Ronaldo y João Félix.

"El FC Barcelona anuncia la salida del jugador del primer equipo Iñigo Martínez. Queremos agradecerle muy sinceamente su profesionalidad, esfuerzo, dedicación y compromiso durante todo este tiempo compartido en las dos temporadas que ha defendido la camiseta blaugrana. Le deseamos mucha suerte y éxitos en el futuro. Muchas gracias por todo, Iñigo", reza el comunicado.

El acuerdo por su fichaje se cerró en Portugal, donde el futbolista pasó la revisión médica con el club de Riad tras volar al país luso para unirse a sus compañeros, que están realizando la pretemporada antes empezar el curso en la tierra natal de Cristiano. La operación no deja ingresos por traspaso para el Barça, pero supone un alivio económico significativo: la liberación de unos 14 millones de euros en masa salarial, una cifra clave para que la entidad siga ajustando su fair play financiero.

Una despedida emotiva en la Ciutat Esportiva

Iñigo Martínez, fichado por el Barça en verano de 2023 procedente del Athletic Club, puso fin así a dos temporadas como azulgrana. El jueves ya no se entrenó con el grupo y el viernes acudió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper únicamente para recoger sus pertenencias y despedirse del vestuario. En un gesto de agradecimiento por su profesionalidad estos años, el presidente Joan Laporta acudió personalmente a estrecharle la mano y agradecerle su compromiso.

Antes de viajar a Faro, sede de la pretemporada de los saudíes, Iñigo quiso despedirse públicamente de la afición culé en unas declaraciones exclusivas en SPORT: "Han sido unos días muy ajetreados pero bonitos. La despedida con mis compañeros ha sido muy bonita y les deseo lo mejor", aseguró. También quiso mandar, a través de este medio, un mensaje a la afición: "Solo puedo agradecerles por estos dos años que han sido maravillosos".

Un pilar en defensa

Durante la campaña 2024/25, Iñigo fue una pieza importante en la zaga culé, especialmente por su entendimiento con Pau Cubarsí, con quien formó una de las parejas defensivas más sólidas de Europa. Su salida representa un contratiempo para Hansi Flick, que pierde a un futbolista experimentado, líder en el campo y muy apreciado en el vestuario, pero cuya vacante queda cubierta, de momento, con el propio Pau, Araujo, Christensen y Eric.