Oficial: Iñaki Peña renueva y se va cedido al Elche

El Barça ha hecho oficial la cesión de Iñaki Peña al Elche hasta el 30 de junio de 2026. La presencia en el banquillo de Eder Sarabia, el que fuera técnico ayudante del Barça en la época de Setién, ha sido clave para su decisión final.

El meta ha tenido otras propuestas en las últimas semanas de equipos como el Celta o el Como, pero finalmente se ha decidido por el Elche. Siendo alicantino, el guardameta no ha desaprovechado la oportunidad de estar cerca de su tierra. Antes de concretar su cesión, el Barça se ha asegurado la ampliación de su contrato hasta 2029, ya que quedaba libre a final de temporada rebajando así la presión financiera de su salario para acomodar su salida.

El Barça ha tardado en concretar la cesión porque la ficha del guardameta es elevada y el Elche no podía hacerse cargo de ella en su totalidad, lo que obligaba a Barça y jugador a llegar a un acuerdo económico intermedio.

Ahora empieza una nueva etapa de su carrera en el Elche CF, club que le ha recibido con los brazos abiertos: "Con su llegada, el Elche CF suma seguridad, reflejos y confianza a su portería en un momento clave de la temporada. Un refuerzo que combina juventud, madurez competitiva y experiencia internacional para fortalecer la meta franjiverde. ¡Bienvenido, Iñaki!", reza el comunicado de la entidad alicantina.

Puerta abierta para inscribir a Szczesny

Con la renovación, el club azulgrana también se asegura poder intentar un traspaso el próximo verano si el meta se revaloriza en el Elche. Tras su salida, el club azulgrana tratará ahora de inscribir a Wojciech Szczesny, que se ha perdido las dos primeras jornadas de Liga. El meta polaco renovó por dos temporadas este verano para ser una alternativa a Joan Garcia.

Cuando el club azulgrana trataba de convencer al exmeta del Espanyol, ya le presentó un proyecto al que venía para ser titular. Tek ya conocía las intenciones del club y de Flick cuando firmó su renovación. Tanto Deco como el cuerpo técnico valoran muchísimo la actitud del polaco y su aportación al grupo. Con Joan y Tek en la plantilla la pieza más difícil de encajar es un Ter Stegen, que se recupera de una lesión en la espalda y deberá estar varios meses de baja.

El alemán se ha mostrado reacio a dejar el club y ha subrayado que su intención es competir para recuperar su rol en el equipo. Además, tras unos días de pulso con el club, finalmente permitió al club enviar su informe médico y recuperó su condición de capitán. Su mensaje en el Gamper ya fue muy conciliador, algo parecido al de Laporta, que ya se refirió al meta alemán en buenos términos.

Otro de los protagonistas de la portería azulgrana, Iñaki Peña, disfrutará ahora de su segunda cesión tras dejar un gran recuerdo en el Galatasaray hace tres años. El alicantino se convirtió en el portero titular y llegó a competir en Europa contra el Barça en el Camp Nou en la Europa League siendo uno de los mejores del encuentro. De regreso al Barça, ha tenido meses de titularidad aunque ni con Xavi ni con Flick logró afianzarse. El momento más duro fue cuando estaba teniendo continuidad tras la lesión de Ter Stegen y Flick le dio la titularidad a Tek.