Oficial: Héctor Fort, traspasado a la Real Sociedad

La operación salida sigue en marcha en el FC Barcelona. Los azulgranas han anunciado el traspaso de Héctor Fort a la Real Sociedad por el 50% de sus derechos a cambio de ocho millones de euros. Además, el Barça se guarda una opción de recompra valorada en 20 'kilos'. El lateral, con varias ofertas durante el mercado veraniego, ha optado por continuar su carrera en San Sebastián.

"El FC Barcelona y la Real Sociedad han llegado a un acuerdo para el traspaso de Héctor Fort. El FC Barcelona se reserva una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta", reza el comunicado oficial. "El FC Barcelona quiere desear a Héctor Fort mucha suerte en esta nueva etapa y le agradece su dedidcación a lo largo de todos estos años al club", concluye.

El Barça, con el consenso de Hansi Flick, optó por dar salida al canterano azulgrana, que ya jugó cedido en el Elche la pasada temporada, donde marcó tres goles y repartió dos asistencias en 17 partidos. Fort, que ha entrenado al margen del grupo durante todo el mes de agosto, junto a Marc Casadó, otro de los descartes, estaba por detrás de Eric Garcia, Jules Koundé y Xavi Espart en la rotación.

El jugador de 20 años tenía varias ofertas encima de la mesa, una de ellas del Borussia Dortmund. Sin embargo, ha decidido continuar su carrera en LaLiga y seguir con su progresión en la Real Sociedad, que disputa la Europa League y donde compartirá demarcación en el lateral derecho con el venezolano Jon Mikel Aramburu.

Héctor Fort, en un entrenamiento de pretemporada del FC Barcelona / FCB

El Barça, por su parte, se guarda el 50% de los derechos del futbolista y una opción de recompra de 20 millones de euros, pues en las oficinas del Spotify Camp Nou confían en el crecimiento de su canterano. El conjunto catalán se ha familiarizado con esta fórmula en las últimas semanas, ya que Tommy Marqués o Jofre Torrents también abandonaron la disciplina mediante un traspaso por la mitad del pase del jugador.

Con la salida de Héctor Fort, el FC Barcelona solo tiene pendiente el 'caso Marc Casadó'. El centrocampista saldrá del club en este mercado veraniego, pero todavía debe decidir su destino. La Premier, Turquía y el Leipzig andan detrás de él.

Siguió el partido en el Reale Arena

El lateral de Les Corts se estrenó ya en su nueva casa. No sobre el verde, pero sí en el palco, donde siguió junto a su pareja y su familia el duelo entre Real Sociedad y Espanyol. Héctor vibró desde la grada con el sufrido triunfo de los suyos (2-1) con gol en el tramo final de Orri Óskarsson.