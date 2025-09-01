Oficial: Héctor Fort, cedido al Elche

Héctor Fort jugará cedido en el Elche hasta junio de 2026. El acuerdo no incluye ninguna opción de compra así que el futbolista regresarà el próximo verano al Barça. El conjunto de Eder Sarabia ha irrumpido con fuerza en el último día del mercado y se ha llevado al lateral. Todo apuntaba al Mallorca, pero el club balear no ha logrado desbloquear la salida de Maffeo y se ha quedado sin el lateral azulgrana.

Varios clubes de la Premier también estaban atentos a la situación de Fort, incluso se habló de la opción del Milan de la Serie A en las últimas horas, pero finalmente ha sido el Elche el que ha cerrado la cesión.

Un verano muy largo

El verano de Héctor Fort ha sido una montaña rusa con situaciones difíciles para el futbolista. Cuando empezó la pretemporada su intención era hacerse un sitio en la rotación de Flick, pero pronto se vio que lo tenía muy complicado. Sobre todo, por una circunstancia que se dio en la recta final de la temporada pasada: el movimiento de Eric Garcia a lateral derecho.

Flick quedó muy satisfecho con su rendimiento y esta temporada incluso ha pasado por delante de Koundé, suplente en los dos primeros encuentros ligueros. Con los dos futbolistas compitiendo por el lateral derecho, Héctor Fort quedó en tierra de nadie. Una situación que hizo que Deco y Flick fueran muy claros con él en la gira asiática: lo mejor era que buscara una salida fuera donde pudiera tener continuidad.

Fort, que había bloqueado las primeras propuestas, veía cómo tenía que volver a ponerse en el mercado. A pesar de que apostaba por quedarse, no le quedaba otro remedio que buscar alguna solución en otro club. En las últimas semanas, el futbolista ya se había resignado a una salida y finalmente tendrá la oportunidad de sentirse protagonista en el Mallorca.

Una temporada sin continuidad

Héctor Fort tuvo poco protagonismo en su primera temporada a las órdenes de Flick. En total, sumó 638 minutos: 578' en LaLiga, 48' en Champions y 11' en Copa. Las lesiones de Koundé y Balde en la recta final le permitieron tener sus momentos en el momento clave, pero no logró consolidarse.

Fue Xavi el primero en apostar por Fort en el primer equipo. Lo hizo en una situación de urgencia y el canterano respondió en la exigencia de estadios como el Calderón o San Mamés cuando solo tenía 17 años.

Su debut oficial con el primer equipo fue el 13 de diciembre de 2023 en un partido de Champions ante el Royal Antwerp. Su estreno en la Liga llegó poco después, el 27 de enero de 2024. Ahora buscará en el Elche la continuidad que no ha logrado en el primer equipo del Barça.