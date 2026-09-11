OFICIAL: Hamza renueva por el FC Barcelona

El FC Barcelona anunció la renovación de Hamza Abelkarim. El delantero egipcio extiende su contrato hasta el 30 de junio de 2030.

SPORT ya adelantó que el Barça se reunió con su agente la pasada semana y el Barça, consciente de su potencial, ya trabaja intensamente en los despachos para blindar al egipcio y aumentar su cláusula de rescisión

En su comunicado el Barça anunció: "El FC Barcelona y el jugador Hamza Abdelkarim han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del futbolista egipcio hasta el 30 de junio de 2030.

La firma de la renovación tendrá lugar el próximo martes 15 de septiembre, a las 17:00 horas, en un acto que se celebrará en el despacho del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.

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Posteriormente, Hamza Abdelkarim atenderá a los medios de comunicación en la Sala Comercial del Club".