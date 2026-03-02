Oficial: Habrá grada de animación contra el Atlético en la Copa para buscar la remontada

El FC Barcelona ha comunicado oficialmente que, tras varias semanas de conversaciones con los antiguos grupos integrantes del Espai d’Animació (EDA), se ha llegado a un acuerdo para su regreso puntual al estadio. Esta iniciativa permitirá habilitar una zona específica para que estos colectivos realicen una actividad de animación coordinada durante el trascendental encuentro de este martes.

Según ha informado la entidad blaugrana, el pacto se ha alcanzado tras un proceso de diálogo fluido con los representantes de estos grupos. El objetivo institucional es recuperar el pulso sonoro del feudo barcelonista en una cita de máxima exigencia deportiva, cumpliendo así con lo que se había venido comunicando oportunamente durante el proceso de negociación.

Ubicación y aforo previsto

La zona de animación estará compuesta por un total de 750 miembros pertenecientes a los diferentes grupos que integraban la antigua estructura de animación del club. Para este encuentro, la ubicación designada para estos seguidores será el lateral del Gol Sud, un espacio reservado para concentrar el aliento de los aficionados y canalizar el apoyo hacia el césped desde el inicio del choque.

Este despliegue se llevará a cabo con motivo del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, que enfrentará al FC Barcelona contra el Atlético de Madrid. El encuentro está programado para mañana a las 21:00 horas, momento en el que se espera que el Estadi registre una gran entrada para tratar de certificar el pase a la gran final del torneo.

Objetivo: la remontada

La directiva azulgrana confía en que esta medida sea el motor necesario para empujar al equipo hacia la clasificación. Con la unificación de los grupos de animación en esta zona específica, el club busca crear un ambiente de apoyo constante que facilite la remontada ante el conjunto madrileño, apelando a la fuerza colectiva de toda la masa social barcelonista.

El comunicado concluye subrayando la importancia de la unión entre todos los estamentos del club y la afición en este tramo decisivo de la competición. El FC Barcelona recalca que el apoyo incondicional de los seguidores, sumado a esta nueva iniciativa de animación, será la pieza clave para intentar alcanzar el éxito deportivo en la noche de este martes ante el Atlético de Madrid.