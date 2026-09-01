Oficial: Guille Fernández, al Mallorca

El FC Barcelona ha anunciado la venta de Guille Fernández al Mallorca, de LaLiga Hypermotion, y se reserva un porcentaje de una futura venta y una recompra. El club no ha especificado la cantidad de la operación, aunque se sitúa alrededor de los tres millones de euros.

Guille Fernández abandona la disciplina tras nueve años en el equipo catalán, al que llegó en benjamines procedente del Espanyol. El jugador de la Zona Franca emprende una nueva aventura en el Mallorca, que ha desembolsado entre tres y cuatro millones por la mitad del pase del futbolista. En el conjunto balear coincidirá con el exazulgrana Pablo Torre y estará a las órdenes de Luis García.

El Barça, por su parte, se guarda un 50% de los derechos, misma fórmula usada que en las operaciones de Tommy Marqués o Jofre Torrents. Los catalanes confían en su proyección en un club que potencia el talento joven. Sin ir más lejos, el FC Barcelona ha ingresado alrededor de cinco 'kilos' por Jan Virgili tras un buen curso en el Mallorca.

El conjunto azulgrana, además, mantiene una opción de recompra que podrán ejecutar a partir del segundo año. Guille Fernández, que firma hasta 2031 con el club bermellón, tenía ofertas de Sabadell, Andorra o Girona, pero ha priorizado el proyecto del Mallorca, uno de los favoritos al ascenso a LaLiga.

El jugador de 18 años era uno de los seis descartes de Hansi Flick, junto con Héctor Fort, Marc Casadó, Jofre Torrents, Tommy Marqués y su primo Toni Fernández, que saldrá rumbo al Venezia. Todos ellos, que se ejercitaron al margen durante el mes de agosto, han encontrado salida, excepto el de Sant Pere de Vilamajor, que apura las últimas horas de mercado.