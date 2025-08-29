Oficial: Gerard Martín, inscrito en LaLiga

¡Uno menos! El FC Barcelona ha conseguido inscribir a Gerard Martín en la Liga tras la cesión de Iñaki Peña al Elche de Eder Sarabia y la venta de Jan Virgili al Mallorca. Los azulgranas siguen dando pasos para tener a todos los jugadores disponibles para Flick y, tras el canterano, solo quedan pendientes Wojciech Szczesny y Roony Bardghji.

El Barça se apresuró para poder inscribir a Joan García y Marcus Rashford, los dos grandes fichajes del curso. Para el guardameta utilizaron la lesión de larga duración para poder apuntar al de Sallent, mientras que para el inglés fueron clave las salidas de Iñigo Martínez, Pablo Torre, Álex Valle o la venta del porcentaje que el Barça tenía por Trincao al Sporting de Portugal.

Dro celebra su gol con Gerard Martín / Valentí Enrich

Tras todos estos movimientos, los azulgranas necesitaban cerrar más salidas para inscribir a los restantes. La salida de Iñaki Peña en forma de cesión se hizo oficial el pasado miércoles. El Barça lo renovó hasta 2029 para diferir su salario y poder ahorrar más para el fair play financiero. Esa salida era necesaria para el siguiente movimiento de inscripción.

Posteriormente vendieron a Jan Virgili al Mallorca por 4 millones por el 50% de sus derechos y la rescisión de contrato de Oriol Romeu. Todos estos movimientos han permitido a los culés la inscripción del canterano y deberían ser suficientes para la de Szczesny. El polaco debería salir en la web de la Liga en las próximas horas para poder viajar a Madrid con sus compañeros.

Se ganó el puesto

Gerard Martín vivió un curso de consolidación con el primer equipo del FC Barcelona. El lateral zurdo, formado en La Masia, se estrenó de manera oficial en la 2024/25 y aprovechó las ausencias en defensa para ganarse la confianza de Hansi Flick. Para el recuerdo sus dos asistencias en las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán.

El curso pasado jugó con ficha del filial, pero esta temporada renovó y tendrá número de primer equipo. A sus 23 años tiene delante una gran oportunidad en el primer equipo del Barça.

Gerard Martín, dos asistencias ante el Inter / SPORT

Esta temporada podría incluso ganar más protagonismo tras la salida de Iñigo Martínez ya que el alemán lo ha probado como central zurdo en la pretemporada. Con la irrupción de Jofre Torrents, parece que su posición cada vez está más cerca del centro de la zaga que en la banda, pero Flick quería tenerlo ya para tener más número de jugadores disponibles