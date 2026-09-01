Oficial: Gabriel Jesus ya es jugador del Barça

El Barça ha hecho oficial el fichaje de Gabriel Jesus (29 años). El club azulgrana ha cerrado un acuerdo con el Arsenal por 10 millones de euros fijos más variables y el brasileño, pese a que inicialmente la fórmula era de dos años más otro opcional, firmará finalmente por temporadas. El delantero se convierte en una de las grandes sorpresas del mercado de verano de Deco.

Tras meses de idas y venidas con Julián Álvarez, el plan B ha sido Gabriel Jesus: una operación que encajaba tanto con el planteamiento de la dirección deportiva como con las preferencias de Flick. El primer aspecto clave es que, al no descartar todavía la opción de Julián Álvarez, el club no quería hipotecar el futuro.

Por eso se descartó realizar una gran inversión por un joven como Tresoldi, con un desembolso cercano a los 50 millones de euros. El otro factor determinante era la petición de Flick: quería un delantero con experiencia al máximo nivel y capacidad para ofrecer un rendimiento inmediato.

Más allá de las dudas que puedan generar sus lesiones, el brasileño no solo acumula experiencia en el City y el Arsenal, sino que además responde al perfil que buscaba Flick para el '9'. Que Guardiola llegara a definirlo como el "mejor delantero-defensa" que ha entrenado es toda una declaración de intenciones sobre la capacidad de Gabriel Jesus para liderar la primera línea de presión. Pep también ha destacado en varias ocasiones que es un futbolista que no negocia la intensidad, independientemente de los minutos que dispute.

Joaquim Piera

La nómina de delanteros para Flick

Con Gabriel Jesus, Flick incorpora una pieza más a su delantera. El alemán quería un '9' y ahora tendrá un recurso adicional. Un ariete que destaca más por su capacidad para facilitar el juego que por su instinto de killer. El brasileño entiende el juego y brilla especialmente en la asociación, aunque ahora mismo apunta más a ser un recurso que un fijo en el once de Flick. El rendimiento de Raphinha en estas primeras jornadas de Liga ha convencido al técnico de las posibilidades del brasileño como '9'.

Flick cuenta ahora con una nómina muy variada de delanteros: Lamine, Adeyemi, Gordon, Raphinha, Bisiwu, Gabriel Jesus y Hamza. Son siete jugadores para tres posiciones, a los que hay que añadir los comodines de Olmo y Fermín, capaces de actuar también en posiciones ofensivas.

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La llegada de Gabriel Jesus complica todavía más las opciones de Hamza y Bisiwu de tener minutos con el primer equipo. Ambos tienen ficha con el Barça Atlètic, por lo que tendrán la oportunidad de competir con el filial y mantener el ritmo mientras esperan su oportunidad.