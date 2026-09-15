Oficial: La final de la Champions del 2029, en el Spotify Camp Nou

Grandes noticias para el FC Barcelona. El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Salónica, ha anunciado de forma oficial que la final de la Champions League del año 2029 se disputará en el Spotify Camp Nou. El partido se jugará el día 2 de junio. El recinto azulgrana se ha impuesto al estadio londinense de Wembley, el otro recinto que había solicitado la organización de la final de la máxima competición continental para ese año.

El organismo que preside Aleksandr Ceferin ha elegido un estadio que estará recién acabado tras la profunda remodelación que se está haciendo en Spotify Camp Nou, que pasará a ser el mejor estadio de Europa y tendrá capacidad para 105.000 espectadores. Si no hay ningún contratiempo, la tercera gradería debe estar totalmente acabada a finales de la presente temporada. Será entonces cuando se empiece a instalar la cubierta, algo que se alargará por espacio de unos cuatro meses y medio. Durante los primeros meses del 2028 debería estar todo acabado.

Render del Spotify Camp Nou. / FCB

La candidatura del Spotify Camp Nou fue presentada por el FC Barcelona junto a l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, la Federación Española de Fútbol y el Gobierno español. Además de valorar la modernidad del nuevo estadio, con casi 10.000 localidades VIP, la UEFA también valora la capacidad hotelera de Barcelona, así como la facilidad para llegar a la ciudad desde todos los países europeos.

Tercera final

Será la del año 2029 la tercera final de la máxima competición europea que se juegue en el Spotify Camp Nou. Se jugó la del año 1989, cuando el Milan de los holandeses que entrenaba Arrigo Sacchi goleó al Steaua de Bucarest (4-0) con dos goles de Gullit y otros de Van Basten y la de 1999, una de las más míticas por el desenlace que tuvo. La ganaba el Bayern Múnich, pero el Manchester United fue capaz de dar la vuelta al marcador en el tiempo de descuento con dos goles en menos de dos minutos. Sheringham y Solskjaer anularon el tanto inicial de Mario Basler.

Una de las finales más locas de la Champions League. En el Camp Nou, el Manchester United le remontó en la prórroga, con gol de Solskjaer en el 93' y de Sheringham 91’, la final de 1999 al Bayern para alzar la 'orejona' / Agencias/SPORT

Además, el Spotify Camp Nou ha albergado también dos finales de la Recopa. En 1972, el Glasgow Rangers derrotó al Dinamo de Moscú (3-2), en un partido que será recordado por los graves incidentes que protagonizaron los aficionados escoceses, que causaron importantes desperfectos en el estadio barcelonista. Diez años después, el Barça pudo jugar una final europea en su estadio. Se la ganó al Standard de Lieja. Marcaron primero los belgas por mediación de Vandermissen. Simonsen y Quini dieron el título al equipo que entrenaba Udo Lattek.

Más finales

El Comité Ejecutivo de la UEFA, además de elegir el Spotify Camp Nou como sede de la final de la Champions del año 2029, ha elegido ya otras sedes para otros años y competiciones. La final del 2028 de la misma competición se jugará en el Allianz Arena de Múnich, que sucederá al Metropolitano, que albergará la final de la Champions de esta temporada.

Las finales de la Champions League femenina se jugarán en el Parc Olympic Lyonnais de Lyon (2028) y el Estadio Nacional de Gales en Cardiff (2029). Las de la Europa League, en el Nacional Arena de Bucarest (2028) y en el Estadio Nacional de Serbia en Belgrado (2029). Las de la Conference League, en el Juventus Stadium de Turín (2028) y en el Puskas Arena de Budapest (2029). Las de la Supercopa de Europa, en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam (2027) y en el Astana Arena (2028).