Oficial: el Barça ficha a Livakovic

El FC Barcelona ha anunciado el fichaje de Dominik Livakovic para reforzar su portería. El guardameta croata, de 31 años, recala en la disciplina azulgrana hasta 2030 a cambio de dos millones de euros fijos más otros dos en variables, procedente del Fenerbahce turco. Por el momento, se incorporará a los entrenamientos de Hansi Flick, aunque no se descarta que salga cedido antes del cierre de mercado para sumar minutos esta temporada.

"El FC Barcelona y el Fenerbahçe SK han llegado a un acuerdo por el traspaso de Dominik Livaković. El portero croata firma por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", reza el comunicado oficial del club catalán.

El Barça, con Deco a la cabeza, incorpora a Livakovic este verano para avanzarse a la salida de Szczesny, que abandonará el club una vez finalice su contrato en 2027. El portero croata, por tanto, aterriza en Barcelona para competir con Joan Garcia, aunque el de Sallent está claramente por delante en la rotación.

Livakovic, que llega procedente del Fenerbahce, vistió las camisetas del Girona y del Dinamo de Zagreb en la última temporada. En el conjunto catalán ni siquiera se puso los guantes, pues Míchel prefirió a Gazzaniga en LaLiga, mientras que el croata se negó a jugar en las primeras rondas de la Copa del Rey. Si lo hacía, no podía salir en invierno por una norma en su contrato de cesión.

El Barça hace oficial el fichaje de Dominik Livakovic / FC Barcelona

En enero, Livakovic, que disputó los cuatro partidos del Mundial con Croacia, con la que alcanzó las semifinales en 2022, firmó por el Dinamo de Zagreb, club en el que ya estuvo de 2016 a 2024 y donde compartió vestuario con Dani Olmo. En su segunda etapa en el cuadro croata, participó en 17 encuentros, además de conquistar la liga. Antes de su etapa en el gigante de su país, pasó por el NK Zadar y el NK Zagreb.

El portero de 31 años, especialista en parar penaltis, llegó a Barcelona el pasado martes, mientras que este miércoles superó el reconocimiento médico. Superados los trámites, el club catalán ha anunciado su incorporación hasta 2030 a cambio de cuatro millones de euros entre fijos y variables.