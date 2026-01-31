Oficial: El Barça ficha a Juwansley Onstein

El Barça Atlètic ya tiene nuevo central. El filial azulgrana ha anunciado la incorporación de Juwansley Onstein, defensa neerlandés de 18 años y que proviene del equipo reserva del Genk belga, hasta el 30 de junio de 2028 con una temporada más opcional. El zaguero recala en Barcelona para ponerse a las órdenes de Juliano Belletti, que solo tiene a su disposición a un central tras la salida ya confirmada en este mercado de invierno de Mamadou Mbacke y la próxima de Andrés Cuenca.

Onstein, que pasó las pertinentes pruebas médicas el pasado martes en la ciudad catalana, ya vivió su primera noche en el Spotify Camp Nou, en el duelo de Champions entre el Barça y el Copenhague, como el propio futbolista compartió en sus redes sociales. El neerlandés se incorporará en los próximos días a los entrenamientos tras haber conocido ya las instalaciones del club.

El neerlandés, que también cuenta con la nacionalidad de Surinam, es un portento físico (1,90 metros) y está considerado como uno de los centrales con más proyección del fútbol europeo. El Ajax se lo llevó del Vitesse en 2019 y, tras cuatro años en el conjunto 'ajacied', el Genk se hizo con sus servicios. Ya en la 2023-2024 se estrenó con el filial del club belga en la Segunda División, mientras que el curso pasado disputó 16 encuentros. Esta campaña, sin embargo, todavía no se ha estrenado.

Este fichaje encaja con la política impulsada por el club tras la llegada de João Amaral como responsable del área. Desde su incorporación, el Barça ha reforzado una línea de trabajo basada en detectar talento en el extranjero antes de que los grandes clubes, con mayor capacidad económica, se adelanten. Patricio Pacífico, Hamza Abdelkarim o Ajay Tavares, que están cerca de firmar por el filial azulgrana, también responden a esta nueva política de fichar talento emergente.

El central, que tuvo las ofertas del Milan y del Bayern de Múnich, no dudó cuando llegó la tentativa del Barça, a la que ha dado prioridad. Onstein, con las salidas de Mbacke y Cuenca, recala para ser protagonista desde el primer momento, aunque la idea del club es que se vaya fogueando estos meses y se adapte a la ciudad antes de ser convocado en un futuro por Hansi Flick.