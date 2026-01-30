OFICIAL: Fermín López renueva con el Barça

Fermín López seguirá en el Barça, por lo menos, hasta el 30 de junio de 2031. Club y futbolista han llegado a un acuerdo por su renovación y la entidad lo ha anunciado ya de forma oficial. Se trata de uno de los contratos estratégicos en la planificación de la dirección deportiva que dirige Deco.

El de El Campillo confirmaba el pasado lunes 26 de enero lo que SPORT ya había avanzado hacía una semana, el 23 de enero, cuando informamos de que se había producido una reunión entre sus agentes y el Barça para ampliar dos años más su vinculación: "Sí, está el tema bastante bien, quedan algunas cosas, pero yo tengo intención de estar en el Barça, que es lo más importante para mí y la verdad es que espero que se de pronto y muy contento".

Fermín López tenía firmado hasta 2029, un acuerdo que se había sellado el 31 de octubre de 2024, hace un año y tres meses. Entonces su cláusula de rescisión pasó a ser de 500 millones de euros, lo que parecía auyentar los cantos de sirena que llegaban desde la Premier League. Sin embargo, el pasado verano SPORT también avanzaba que el Chelsea había realizado una propuesta para llevarse al canterano a Londres.

Fermín celebra uno de sus dos goles en el partido de Champions contra el Slavia de Praga / DANI BARBEITO

El futbolista, pese a que el club inglés iba mejorando la oferta de forma regular, nunca tuvo la intención de marcharse y, de hecho, fue su férrea voluntad de triunfar en el Barça lo que le llevó a quedarse. Nada más que eso. De ahí que el club haya movido ficha de nuevo para asegurarse su continuidad ampliando los años de contrato y, también, mejorando de forma importante su ficha. Más que merecido porque Fermín está completando la mejor temporada desde que llegó a la primera plantilla.