Fermín firma hasta 2031 con un sueño por cumplir: "Me haría ilusión ser capitán"

Fermín ya ha firmado su extensión de contrato hasta junio de 2031. Al acto han asistido el presidente Joan Laporta, así como el vicepresidente Rafa Yuste. Fermín también ha estado acompañado de algunos de sus familiares en un día muy especial de su carrera.

La renovación de Fermín será uno de los últimos actos de Laporta como presidente, ya que está previsto que el lunes dimita de acuerdo al proceso electoral. Con la continuidad del mediocampista, el Barça logra cerrar uno de los contratos estratégicos en la planificación de la dirección deportiva que dirige Deco.

El del Campillo ha comparecido delante de los medios y ha expresado sus sensaciones. "He recorrido un camino duro y difícil y he aprendido muchas cosas y creo que todo lo que he vivido me ha servido para madurar y que llegara este momento y estar preparado. Creo que estoy en un muy buen momento, muy contento por renovar y ojalá estar muchos años".

Fermín también se ha referido al sorteo copero y el duelo que viene ante el Atlético en semifinales. "Será difícil: el Atlético es un gran rival. Para ganar la Copa sabemos que tenemos que enfrentarnos con quien sea y queremos llegar a la final y ganarla". Un camino complicado al igual que una Liga donde todo también está muy reñido: "Nosotros estamos en un buen momento, tenemos que seguir así: pensar en nosotros y seguir en esta línea y no mirar mucho a los demás".

Una pretemporada con Xavi clave

Fermín no ha querido pasar por el alto el papel de Xavi para poder estar hoy celebrando una renovación soñada. "Pasé una época un poco dura en el Linares al principio, pero aprendí mucho y la pretemporada con Xavi fue muy bien: confío en mí, marqué el gol ante el Madrid y es una pieza importante de mi carrera. Y ahora con Hansi también: que me está dando mucha confianza y estoy ayudando al equipo y tener mi sitio".

Con solo 22 años, el mediapunta se mostró ambicioso con sus objetivos en el club: "Espero hacer historia, ganar muchos títulos. Y este es el sueño que he tenido siempre y espero hacerlo realidad estos años".

Un sueño que incluye la posibilidad de llevar algún día el brazalete. "Me haría ilusión ser capitán del Barça en algún momento. Sería un sueño ser capitán del Barça pero ahora hay muy buenos. Y si tiene que llegar sería muy feliz. Soy culé desde pequeño, vivo por el Barça y sería un sueño ser capitán y si viene un día seré muy feliz".

Sobre el último verano, donde se habló mucho de una propuesta del Chelsea, insistió que nunca pensó en salir. "Sé que el club confía mucho en mí, el verano pasado yo tampoco tuve ninguna duda de irme de aquí: mi sueño es estar aquí. El sueño del niño que venía del Campillo era jugar en el primer equipo del Barça y lo estoy consiguiendo. Espero estar muchos años y estoy muy feliz. Se mueven muchos números, pero lo que yo quería es ser feliz".

"Ahora estoy más calmado con el balón y soy más maduro"

Fermín se explayó al hablar de cómo ha sido su crecimiento en el primer equipo y en qué aspectos ve una mejora más clara. "Venía casi sin experiencia, venía del Linares, y llegar a un club como el Barça: la presión que tienes, la exigencia, aprendí mucho con Xavi y ahora Hansi", empezó diciendo.

"He mejorado mucho: ahora soy un jugador más maduro y en el campo se está viendo. Siempre he sido un chico que intento cuidar el sueño, la alimentación, el entrenamiento personal. Lo llevo haciendo desde hace cinco años y no he cambiado mucho en eso, pero sí que es verdad que, con el juego, sí que estoy más calmado con el balón. Ahora soy más maduro tomando decisiones en el campo".

En uno de sus días felices de su vida, reconoció que su pasado es clave para entender en lo que se ha convertido. "Todos en mi familia somos personas humildes y me ayudan a que no se me suba, a que tenga los pies en el suelo y creo que soy un chico humilde, así, del Campillo y sé que tengo mucho margen de mejora. Nunca lo he tenido fácil, siempre me costó todo mucho y eso me sirvió para mejorar y ser el que soy ahora".

Noticias relacionadas

Para Fermín, lo mejor aún está por venir: "¿Si estoy en mí prime? Tengo 22 años y puedo mejorar mucho. Creo que estamos en una temporada con los condicionantes para que pueda ser histórica. La Champions es la gran ilusión y hemos vuelto al Camp Nou, que era un sueño de todos".