Oficial: El FC Barcelona vuelve a la EFC como Miembro Ordinario

El FC Barcelona ha recibido la comunicación oficial de la European Football Clubs (EFC) que confirma su readmisión como Miembro Ordinario de la organización, después de que el club pusiera fin a su relación con la European Super League Company y solicitara formalmente su reincorporación.

El Consejo de Administración de la EFC ha aprobado por unanimidad el regreso de la entidad azulgrana, de acuerdo con sus Estatutos. Según la comunicación remitida, el presidente de la EFC, Nasser Al-Khelaïfi, presentó personalmente la solicitud de adhesión en la reunión celebrada este mismo día.

Asimismo, se subrayó el papel decisivo de Joan Laporta en los acontecimientos recientes que han permitido alcanzar este acuerdo. El club también ha querido destacar la predisposición y el compromiso proactivo de su presidente para restablecer las relaciones institucionales con la organización europea.

Por su parte, la EFC expresó su satisfacción por volver a contar con el FC Barcelona como Miembro Ordinario y manifestó su voluntad de trabajar conjuntamente para definir los próximos pasos en esta nueva etapa.

El club catalán valora muy positivamente la decisión y reafirma su compromiso de colaborar con el resto de clubes europeos en beneficio del fútbol, sus competiciones y sus aficionados.