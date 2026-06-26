Oficial: el FC Barcelona asegura el futuro de Ruslan Mba

El FC Barcelona ha hecho oficial la renovación de Ruslan Mba Hernando, una de las mayores promesas de La Masia, que ha firmado su primer contrato profesional con la entidad azulgrana. El acuerdo supone una importante muestra de confianza por parte del club hacia el extremo barcelonés, considerado uno de los talentos más destacados de la generación de 2010.

El club anunció la continuidad del futbolista a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: "El jugador Ruslan Mba ha firmado, en presencia del director del Fútbol Formativo, José Ramón Alesanco, su continuidad en el Club durante su etapa juvenil. Gracias, familia Mba-Hernando, por confiar en La Masia para la formación de vuestro hijo como jugador y como persona."

Un cañón en banda

Ruslan Mba llegó a La Masia procedente del UAT Horta cuando era apenas un niño y desde entonces ha completado una progresión constante dentro de las categorías inferiores azulgranas. Con solo 16 años, se ha convertido en una de las referencias ofensivas de la cantera gracias a su velocidad, explosividad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

Zurdo natural, puede actuar en ambas bandas y destaca por su potencia en carrera, su habilidad para superar rivales y su facilidad para generar ocasiones de gol. Sus actuaciones en los equipos de formación del Barça le han permitido dar pasos importantes en su desarrollo, llegando a vestir la camiseta de la selección española.

Ruslan Mba es un prodigio técnico y físico / Dani Barbeito

En la temporada 2025/26, Ruslan Mba volvió a demostrar su enorme potencial en el Cadete A, donde firmó 10 goles y fue una de las piezas más determinantes del conjunto azulgrana. Su rendimiento le ha valido dar el salto definitivo al fútbol juvenil de cara al próximo curso, aunque su adaptación a categorías superiores ya había comenzado meses atrás. El extremo ya disputó varios encuentros con el Juvenil B durante la pasada campaña, dejando muy buenas sensaciones e incluso estrenándose como goleador ante el Badalona.

La renovación representa un movimiento estratégico del FC Barcelona para blindar a una de las joyas más prometedoras de La Masia. El club asegura así la continuidad de un futbolista que figura entre los nombres con mayor futuro dentro de la cantera y que seguirá su crecimiento bajo la filosofía azulgrana.