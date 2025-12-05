Oficial: Eric Garcia renueva hasta el 2031

La excelente temporada que está cuajando Eric Garcia tiene premio. Ya lo avanzó este jueves el presidente del Barça, Joan Laporta, y el club lo ha hecho oficial. El defensa de Martorell, como había explicado este diario hace unas semanas, renueva con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2031. Está todo firmado ya y la presentación del nuevo contrato tendrá lugar el próximo jueves 11 de diciembre.

El acuerdo se ha alcanzado tras varias semanas de negociaciones entre Deco, director deportivo del Barça, e Iván De la Peña, representante de Eric Garcia. El defensa, que es el único jugador que ha disputado todos los partidos esta temporada, acababa contrato en 2026 y su renovación era una prioridad para Hansi Flick, el técnico que más ha confiado en él, y la dirección deportiva azulgrana. El nuevo acuerdo representa también una mejora en la ficha del futbolista.

Eric Garcia, formado en la cantera del FC Barcelona, se fue al Manchester City cuando inició su etapa de juvenil, para regresar al Barça en el verano de 2021 con la carta de libertad y firmar hasta el 30 de junio de 2026. Dos años después se fue cedido al Girona en parte forzado por los problemas que tenía el club con el 'fair play' financiero de LaLiga. Aquella decisión fue todo un acierto, pues el de Martorell creció mucho a las órdenes de Míchel en una temporada histórica para los de Montilivi, que lograron la clasificación para jugar la Champions.

Regresó al Barça un año más tarde coincidiendo con la llegada de Flick al banquillo. Tuvo algunas dudas durante el curso e incluso pidió volver a Montilivi, pero el entrenador alemán no le permitió la salida por la confianza que tiene en él. Se lo demostró en la recta final de la temporada y se lo está demostrando este curso. Es el único futbolista que ha participado en los veinte partidos que se han jugado, habiendo sido suplente solo en tres de ellos.

El compromiso del jugador es total. Juega allí donde le dice el técnico. Ha actuado como central, su posición natural, pero también en el lateral derecho y como medio centro. Incluso ha jugado algunos minutos como lateral izquierdo por las circunstancias de un partido. Le rompieron la nariz en Brujas y no ha dudado en seguir ayudando al equipo jugando con una máscara protectora.