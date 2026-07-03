Oficial: Diego Kochen se marcha cedido al Lyngby con una opción de compra

El FC Barcelona ha hecho oficial la cesión de Diego Kochen al Lyngby Boldklub, equipo recién ascendido a la Primera División de Dinamarca. El acuerdo será válido hasta el 30 de junio de 2027 e incluye una opción de compra para el conjunto danés al término de la temporada, que aunque no ha sido revelada oficialmente, distintas informaciones indican que es de 1,5 millones de euros y un 40% de una futura venta.

La operación responde a la voluntad compartida entre el club y el guardameta de dar un paso adelante en su carrera. A sus 20 años, Kochen considera completada su etapa en el Barça Atlètic y afrontará su primera experiencia en el fútbol profesional con el objetivo de acumular continuidad bajo palos.

Diego Kochen con el Barça / Valentí Enrich

El momento de dar el salto

Durante las dos últimas temporadas, Kochen ha compaginado la titularidad en el Barça Atlètic con la dinámica del primer equipo. El internacional estadounidense se convirtió en el tercer portero de Hansi Flick, entrenando habitualmente con la primera plantilla y entrando con frecuencia en las convocatorias del técnico alemán.

Sin embargo, la competencia en la portería azulgrana hizo imposible que dispusiera de minutos oficiales. Con Joan García y Wojciech Szczęsny por delante, tanto el futbolista como el Barça entendieron que la mejor decisión para su progresión era buscar una cesión que le permitiera competir cada semana.

Diego Kochen en un entrenamiento / FCB

El Lyngby, que logró hace apenas unas semanas el ascenso a la máxima categoría del fútbol danés, se impuso finalmente a otros clubes interesados y ofrecerá al portero un contexto ideal para continuar su desarrollo. En su anuncio del fichaje, el club danés ha recogido unas declaraciones de Kochen valorando la operación: "He llegado a un punto en mi carrera donde lo más importante es jugar. Necesito muchos minutos y experiencia, y Lyngby es el lugar ideal para mí. Es un entorno único y fantástico", ha asegurado.

El comunicado del Barça

"El FC Barcelona y el Lyngby Boldklub han llegado a un acuerdo para la cesión por una temporada con opción de compra del portero del Barça Atlètic Diego Kochen, hasta el 30 de junio de 2027.

Diego Kochen, de 20 años, llegó al FC Barcelona en el verano de 2019 procedente de la Fundación Marcet. Se incorporó al Infantil A y acumula siete temporadas de formación en el Club.

Comenzó a tener presencia en el Barça Atlètic y en las convocatorias del primer equipo durante su segundo año en la etapa juvenil. En la última temporada, una vez completada su etapa formativa, disputó 20 partidos con el Barça Atlètic y fue un habitual en las convocatorias de Hansi Flick.

Kochen, internacional con la selección de Estados Unidos, competirá la próxima temporada con el Lyngby Boldklub en la Primera División danesa, después de que el equipo lograra el ascenso hace unas semanas, con el objetivo de acumular minutos en el fútbol profesional y seguir creciendo como jugador."