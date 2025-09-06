Oficial: Dembélé, descartado para el Barça y Doué, muy justo

Terribles noticias para el Paris Saint-Germain con las lesiones de Ousmane Dembélé y Désire Doué. Los dos futbolistas franceses se marcharon del último encuentro de su selección ante Ucrania por unos problemas físicos y ya se conocen los partes médicos oficiales.

El FC Barcelona estaba muy atento a los resultados de las pruebas de ambos jugadores ya que el 1 de octubre se enfrentarán a los parisinos en la segunda jornada de la fase Liga de la UEFA Champions League y los pronósticos no son nada favorables para Luis Enrique.

Dembélé sufrió una lesión en el isquiotibial derecho y como ha informado el propio club se perderá seis semanas de competición. Eso significa que no llegaría en ningún caso al duelo ante los culés, una baja clave que dejará al PSG sin su mejor jugador. Además, ese encuentro será pocos días después de la entrega del Balón de Oro donde el francés es el gran favorito junto a Lamine Yamal.

Por otra parte, el futuro de Doué es algo más incierto tras lesionarse la pantorrilla derecha. El club campeón de Europa ha estimado su baja en unas cuatro semanas lo que lo dejaría muy al límite para el encuentro en el Camp Nou (o Montjuïc).

A falta de 25 días para el gran partido de Champions, las estimaciones son muy desfavorables al PSG que se deberá enfrentar al otro gran favorito para el título sin dos de sus mejores jugadores. Los culés saben que, a pesar de las bajas, el equipo de Luis Enrique tiene un gran fondo de armario y es capaz de substituirlos con otros jugadores de una enorme calidad por lo que el encuentro seguirá siendo de una dificultad terrible.

El comunicado del PSG

"Ousmane Dembélé, quien se vio obligado a retirarse por lesión en el partido Ucrania-Francia del viernes, sufre una grave lesión en el isquiotibial derecho. Se espera que esté de baja unas seis semanas.

También lesionado durante este partido, Désiré Doué sufre una lesión en su pantorrilla derecha y debería estar de baja durante unas cuatro semanas"