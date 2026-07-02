Oficial: Dani Rodríguez deja el Barça y ficha por el Dinamo de Zagreb

El Dinamo de Zagreb ha anunciado este jueves de forma oficial la contratación de Dani Rodríguez, futbolista que pertenecía hasta ahora al FC Barcelona. El extremo, que llegó en 2020 a la disciplina azulgrana procedente de la Real Sociedad, emprende una nueva etapa profesional en el fútbol de Croacia, tras alcanzar un acuerdo definitivo para incorporarse a su nuevo club.

El jugador donostiarra se ha vinculado contractualmente con la entidad de Zagreb mediante un contrato por 4 años (hasta el año 2030). Con este movimiento, el equipo croata se asegura un perfil ofensivo para su plantilla, mientras que el FC Barcelona se guardará una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta del futbolista, como el propio club barcelonista ha informado.

Dani Rodríguez, durante esta pasada temporada / SPORT

Dani Rodríguez, como decíamos, llegó al FC Barcelona en el año 2020. Durante su paso por el club, ha sido uno de los jugadores más diferenciales del Barça Atlètic, el filial azulgrana, a lo largo de las últimas temporadas. Se trata de un extremo muy habilidoso, capaz de jugar en las dos bandas, que destaca por su uno contra uno, su explosividad, su velocidad, un muy buen disparo y una buena visión de juego.

Debutó en Valladolid

Estas cualidades le permitieron debutar en Primera División con el primer equipo del Barça, bajo las órdenes de Hansi Flick, en un partido disputado en el José Zorrilla de Valladolid durante la pasada temporada 2024-2025.

Sin embargo, el paso de Rodríguez por el club azulgrana, especialmente en estos últimos años, se ha visto marcado por las lesiones. Esta situación no le ha permitido prosperar con regularidad ni cumplir su sueño de asentarse de forma definitiva en el primer equipo. En esta última temporada, el extremo no ha podido tener más continuidad debido a los problemas musculares que ha sufrido.

Ureña y Dani Rodríguez celebran un gol este curso / SPORT

Aunque se había recuperado en el tramo final del curso, el futbolista recayó de esa lesión muscular hace unas semanas. Debido a este contratiempo, no podrá empezar la pretemporada con el grupo en el Dinamo de Zagreb, por lo que se pondrá de forma inmediata en manos de los recuperadores de la entidad croata con el objetivo de estar disponible entre finales de agosto y principios de septiembre, como informan en Croacia.

Medios croatas (el Barça no lo ha especificado) aseguran que el traspaso se cierra por unos 600.000 euros. El club de Zagreb jugará eliminatorias europeas durante este verano y cuenta con opciones de clasificarse para la fase final de la Liga de Campeones, lo que supone una oportunidad única para Dani Rodríguez.