¡Oficial! El CTA se pronuncia sobre la no expulsión a Gerard Martín: "El VAR no debió intervenir"

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha fijado su postura tras la polémica acción protagonizada por Gerard Martín en el último Atlético-Barça del Metropolitano. Lo ha hecho a través del vídeo de ‘Tiempo de revisión’, publicado por la Real Federación Española de Fútbol, en el que analiza la jugada y deja un mensaje claro: la decisión correcta era la expulsión.

Según la explicación oficial, la acción se produce en lo que desde el CTA se considera un balón dividido, dejando claro que para el organismo Gerard Martín no había despejado antes del movimiento de Almada de ir a por el balón y que le daba opciones reales de llegar a tiempo de disputarlo:

"Claramente alcanzable para ambos futbolistas", en el que el jugador azulgrana llega primero y golpea el balón. Sin embargo, el propio CTA recuerda que "en la continuación de su acción impacta con los tacos en la parte lateral de la pierna del adversario, justo por encima del tobillo, generándole además una torsión de la articulación".

El árbitro Mateo Busquets Ferrer, en directo, interpretó correctamente la jugada según las directrices que siguen los árbitros en estas acciones: "Valora la intensidad, la zona de impacto y las consecuencias de la entrada y sanciona inicialmente la acción con tarjeta roja por juego brusco grave". No obstante, tras la intervención del VAR, la decisión cambió a amarilla, un punto que ahora el CTA cuestiona de forma contundente.

El organismo arbitral insiste en que tocar primero el balón no exime de responsabilidad siempre que se trate de un balón dividido: "El hecho de tocar primero el balón no anula la posibilidad de incurrir a posteriori en juego imprudente, temerario o brusco grave". Y va más allá al encuadrar esta acción dentro de las que deben castigarse con expulsión: "Para el CTA, se trata de juego brusco grave… la sanción disciplinaria correcta debe ser tarjeta roja".

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La crítica más directa llega hacia la actuación del VAR con Mario Melero López a la cabeza. El CTA considera que no debía haber entrado ni llamar al árbitro principal para cambiar su decisión inicial: "El VAR no debió intervenir al tratarse de una decisión acertada tomada por el árbitro en el terreno de juego". En esa misma línea, añade que "la recomendación de revisión por parte del VAR indujo a una modificación incorrecta".