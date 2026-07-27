FC BARCELONA
Oficial: la convocatoria de Flick para el 'stage' de pretemporada del Barça 2026-2027
Estos son los 30 futbolistas que forman parte de la expedición blaugrana que estará en el Reino Unido desde este lunes 27 de julio hasta el próximo 3 de agosto
Empieza el segundo 'capítulo' de la pretemporada 2026/27 del FC Barcelona. Después de dos semanas de entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, culminadas con el partido de entrenamiento ante el CE Europa (4-1), el conjunto blaugrana pone rumbo al Reino Unido para realizar un 'stage' de ocho días en St. George's Park, cuartel general de la selección inglesa de fútbol. La expedición liderada por Hansi Flick aterrizará hoy en tierras inglesas y regresará a casa el próximo lunes 3 de agosto.
Antes de viajar a Inglaterra, el entrenador alemán ha facilitado la lista de 30 futbolistas convocados para el 'stage'. En cuanto a los efectivos del primer equipo a disposición del teutón, hay dos novedades destacadas: el capitán Marc-André ter Stegen, duda hasta el último momento al estar pendiente de materializar su cesión al Ajax, y Frenkie de Jong a pesar de su lesión de rodilla. El centrocampista neerlandés y Ronald Araujo son los primeros mundialistas culés en volver al trabajo.
Adeyemi, uno más
También está en la lista un Karim Adeyemi que fue anunciado la semana pasada y, aunque no tuvo minutos ante el CE Europa, el viernes por la mañana sí que completó su primer entrenamiento con el Barça. Se espera que este miércoles Raphinha se sume al 'stage', pero el resto de futbolistas que jugaron el Mundial empezarán a preparar el próximo curso después del mismo.
Cabe recordar que los campeones españoles (Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Olmo, Ferran, Lamine Yamal) y los semifinalistas Koundé (Francia) y Anthony Gordon (Inglaterra) tienen permiso para descansar hasta mediados de agosto, unos 10 días antes del inicio de la competición oficial.
La mayoría de las jóvenes perlas que empezaron la pretemporada con el primer equipo tendrán la oportunidad de seguir ejercitándose a las órdenes de Flick. La primera 'criba' importante del míster alemán esperará unos dias. Hamza, Ebrima Tunkara, Álex González, Shane Kluivert, Xavi Espart, Jofre Torrents y compañía estarán en el 'stage' en el Reino Unido. Quien no lo hará será Hafiz Gariba.
La convocatoria de Hansi Flick para el 'stage' de pretemporada del Barça
Jugadores del primer equipo: Ter Stegen, Szczesny, Araujo, Héctor Fort, Balde, Christensen, Gerard Martín, De Jong, Casadó, Bernal, Fermín, Adeyemi y Roony Bardghji.
Jugadores del fútbol base: Yaakobishvili, Iker Rodríguez, Jofre, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Pesquer, Tommy Marqués, Orian Goren, Brian Fariñas, Ibrahim Diarra, Guille Fernández, Hamza Abdelkarim, Gistau, Toni Fernández, Ebrima Tunkara, Álex González y Shane Kluivert.
Un partido amistoso... y otro de entrenamiento
Además del duelo ante el Birmingham City del viernes 31 de julio (20.45 horas CET), el Barça tiene previsto disputar otro partido, en este caso de entrenamiento, durante el 'stage' en Inglaterra. El cuadro catalán se enfrentará al Preston North End de la Championship inglesa el lunes 3 de agosto antes de regresar a casa.
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