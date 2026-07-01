Oficial: Christensen renueva con el Barça hasta 2028

Ya es oficial. El FC Barcelona ha anunciado la renovación de Andreas Christensen, que prolonga su compromiso con la entidad azulgrana hasta el 30 de junio de 2028. La operación, diseñada para encajar dentro de las exigencias del fair play financiero de LaLiga, ha quedado cerrada tras varios días de intensas negociaciones y satisface tanto al club como al futbolista, cuya continuidad era una prioridad para el cuerpo técnico.

El club lo ha comunicado a través de sus redes sociales:

"El FC Barcelona y Andreas Christensen han llegado a un acuerdo para la extensión del contrato del defensa danés, que permanecerá en el club hasta el 30 de junio de 2028. El central suma dos temporadas más a su contrato y el club y el jugador formalizarán el acuerdo próximamente en las oficinas del club", explica el comunicado del club. "A sus 30 años, la próxima temporada será la quinta de Andreas Christensen como jugador del Barça tras su fichaje procedente del Chelsea en el verano de 2022. Desde su llegada al club, el danés se ha convertido en un miembro valioso de la plantilla gracias a su inteligencia táctica, su experiencia y su habilidad con el balón".

Una rebaja salarial decisiva para el Fair Play

Christensen, que aterrizó en el Barça en el verano de 2022 como agente libre tras finalizar su contrato con el Chelsea, disponía de una de las fichas más elevadas de la plantilla (debido a la prima de fichaje prorrateada en su salario), que rondaba los 12 millones de euros brutos por temporada.

Consciente de la delicada situación económica del club y decidido a continuar su carrera en Barcelona, el internacional danés ha aceptado una importante rebaja salarial. Con el nuevo acuerdo, pasará a percibir un salario fijo cercano a los 6 millones de euros brutos por temporada, una reducción que permitirá liberar unos 7 millones de masa salarial. Esta medida, junto al traspaso de Ansu, facilitará al Barça operar bajo la regla del 1:1 e inscribir nuevos contratos de cara a una temporada especialmente exigente.

La fórmula '1+1': protección frente a las lesiones

Aunque el nuevo contrato amplía oficialmente su vinculación hasta junio de 2028, el club ha incorporado una cláusula destinada a protegerse ante posibles contratiempos físicos. El reciente historial médico del central, marcado por una lesión en el tendón de Aquiles y una posterior rotura parcial de ligamentos, aconsejaba actuar con cautela.

Por ello, el acuerdo incluye una cláusula de rescisión bilateral que podrá ejecutarse al término de la temporada 2026-2027. De este modo, si los problemas físicos impidieran al defensor mantener la continuidad esperada, cualquiera de las dos partes tendría la posibilidad de extinguir el último año de contrato sin asumir costes económicos relevantes.

Andreas Christensen y Hansi Flick / Valentí Enrich

Además, el nuevo vínculo contemplaría incentivos por rendimiento que permitirán incrementar la remuneración del futbolista en función de su participación. Aunque el Barça no lo ha hecho oficial en su comunicado, todo apunta a que se activarían distintos bonus si el defensa alcanza determinados porcentajes de titularidad durante la temporada, con un tramo máximo situado entre el 50 % y el 60 % de los encuentros.

Con esta renovación, el FC Barcelona garantiza la continuidad de un jugador experimentado, versátil y comprometido, al tiempo que refuerza su estrategia de sostenibilidad financiera sin comprometer la competitividad deportiva del proyecto.

Una trayectoria marcada por las lesiones

Volviendo al comunicado emitido por el Barça, la entidad destaca el currículum de Andreas desde que se enfundó la camiseta blaugrana: "En sus cuatro temporadas con el Club hasta la fecha, ha disputado un total de 98 partidos oficiales con el Barça: 71 en la Liga, 15 en la Champions League, 2 en la Europa League, 6 en la Copas del Rey y 4 en la Supercopa de España. En ese tiempo, también ha ganado tres títulos de Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España".

Igualmente recuerda que la recién finalizada temporada 2025/26 se vio afectada por las lesiones, ya que el danés sufrió una grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi seis meses. Christensen reapareció al final de la temporada, disputando el último partido de liga como visitante contra el Valencia a finales de mayo.

La confianza de los técnicos azulgranas en Christensen se mantiene intacta pues "la prórroga de su contrato significa que el Barça conservará a un jugador con valiosa experiencia internacional, y ahora que Christensen está totalmente recuperado, podrá aportar su liderazgo y talento a la defensa del Barça durante las próximas temporadas".