¡Oficial! El catalán Víctor García Verdura, una designación arbitral histórica para el Espanyol-Barça

Víctor García Verdura será el encargado de dirigir el Espanyol-Barça de este sábado en el RCDE Stadium, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Será la primera vez que el colegiado del Comité Catalán arbitre un derbi entre los dos equipos de la ciudad en Primera División, una designación que confirma el cambio de criterio impulsado por el estamento arbitral en las últimas temporadas.

Nacido en Mataró hace 31 años, García Verdura afronta su tercera campaña en la élite tras dos cursos en Segunda División. Su nombramiento rompe definitivamente con la antigua norma de territorialidad, que durante décadas impidió a los árbitros pitar partidos de clubes pertenecientes a su misma comunidad autónoma. Una restricción que ya no existe y que empieza a normalizarse en el fútbol profesional español.

No es un caso aislado

Esta temporada ya se han visto otros precedentes: el Málaga-Córdoba fue dirigido por el sevillano Manuel Orellana en LaLiga Hypermotion; el último Sevilla-Betis lo arbitró José Luis Munuera Montero, del Comité Andaluz; y esta misma jornada Miguel Ángel Ortiz, del Comité Madrileño, ha sido designado para el Rayo Vallecano-Getafe. El derbi de Cornellà se suma así a una tendencia que LaLiga y la RFEF consideran irreversible.

Hace apenas una semana, el propio García Verdura abordó esta cuestión durante la Gala de les Estrelles del Futbol Català, organizada por la Federació Catalana de Futbol. Preguntado por la posibilidad de arbitrar partidos de su propio comité, el colegiado fue claro: "Antiguamente, los partidos de nuestro comité no los podíamos arbitrar. Ahora, a partir de este año, ya podemos comenzar a hacerlo. Y ojalá podamos arbitrar partidos dentro del comité en el que estoy inscrito".

Más allá del contexto histórico de su designación, el árbitro también aprovechó el acto para reivindicar la figura del colectivo arbitral en un escenario de máxima presión como un derbi. "Respeto, porque nos consideramos deportistas, somos personas, y lo que queremos es hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible", señaló.

García Verdura se estrenará así en uno de los partidos más calientes del calendario, con un Espanyol-Barça marcado por la tensión deportiva y ambiental, y con el foco puesto tanto en el césped como en la actuación arbitral. Un reto de máxima exigencia que llega en un momento clave de su carrera.