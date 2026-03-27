Oficial: Brasil confirma la lesión de Raphinha, que vuelve a Barcelona

Ya es oficial, Raphinha vuelve a Barcelona. Así lo notificó la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) en un comunicado conjunto con otro futbolista de la 'canarinha', Wesley. En la información no se habla del alcance de la lesión, pero sí se confirma y se notifica que queda desconvocado para seguir tratamiento. Será en Barcelona, donde el azulgrana viajará en las próximas.

Carlo Ancelotti, sobre la lesión de Raphinha con Brasil: "Le molestó un poco el músculo" / EFE

"Los futbolistas Raphinha y Wesley fueron desconvocados este viernes (27) por el técnico Carlo Ancelotti. Ambos sintieron dolores en la región posterior de la pierna derecha durante el partido con Francia. este viernes, los jugadores realizaron los exámenes de imagen que confirman las lesiones musculares. Los jugadores están liberados para seguir el tratamiento", reza el comunicado de la CBF.

Alarmas contra Francia

Las alarmas saltaron en el descanso del partido amistoso que enfrentó el jueves a Brasil contra la Francia de Mbappé y Dembélé en Boston, con triunfo de la selección 'bleu' por 1-2. Raphinha, que fue titular en el ataque de la 'canarinha' junto al madridista Vinicius Junior, Martinelli (Arsenal) Y Mattheus Cunha (Manchester United), refirió un dolor muscular en la zona del adductor, "más fuerte" de lo habitual. Lógicamente, ya no saltó al césped en la segunda mitad, pendiente de las pruebas.

Los exámenes llegaron durante la jornada de este viernes, mientras que en Brasil había disparidad de informaciones sobre la gravedad de la lesión, desde unas simples molestias hasta que se podía perder el próximo Mundial. La CBF se ha limitado a señalar que, efectivamente, existe esta lesión y que queda liberado de la concentración de la 'canarinha' en Estados Unidos y del próximo compromiso de los de Carlo Ancelotti, la madrugada del martes al miércoles (2.00 hora española) ante Croacia en Orlando.

Nuevas pruebas en Barcelona

Está previsto que Raphinha se someta a nuevas pruebas en el adductor de la pierna derecha a su regreso a Barcelona para determinar el alcance de la lesión. Apunta a que puede estar de baja las próximas semanas en una temporada que, en este sentido, está siendo complicada para Raphinha.