Oficial: Bisiwu es nuevo jugador del Barça

El FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Jesse Bisiwu. El extremo belga de origen ghanés, de 18 años, llega procedente del Club Brujas después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo para su traspaso tras varios meses de negociaciones. La operación se ha cerrado por 8,5 millones de euros, mientras que el conjunto belga se reserva un 20% de una futura venta. Bisiwu firma con el Barça hasta 2031 y se incorporará de inmediato a la dinámica blaugrana. De hecho, se espera que aterrice ya este viernes por la noche en Inglaterra.

La incorporación del atacante pone fin a uno de los culebrones del verano para la dirección deportiva encabezada por Deco. El Barça llevaba siguiendo al futbolista desde 2025 y aceleró las conversaciones durante los últimos meses después de comprobar que el jugador no tenía intención de renovar su contrato con el Brujas, que finalizaba en junio de 2027.

El club blaugrana llegó a presentar una primera propuesta durante la pasada primavera, rechazada inicialmente por la entidad belga, que intentó mantener a una de las grandes joyas de su cantera. Sin embargo, la negativa del futbolista nacido en 2008 a ampliar su vínculo terminó desbloqueando una negociación que se cerró definitivamente en los últimos días.

Tercer fichaje del verano

Con la llegada de Jesse Bisiwu, el Barça ya suma tres incorporaciones en este mercado estival. Las tres respondan al mismo perfil: extremos. El club blaugrana abrió el verano con los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi y ahora completa esa línea de refuerzos con la incorporación del joven talento belga, una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro.

Aunque está previsto que Bisiwu tenga ficha del Barça Atlètic, el plan del club pasa por que trabaje habitualmente bajo las órdenes de Hansi Flick y combine la dinámica del filial con la del primer equipo durante la temporada.

Con esta incorporación, el Barça cierra una operación estratégica de futuro por uno de los jóvenes talentos más cotizados del fútbol belga y da un paso más en la planificación deportiva de la temporada 2026/27.

Jesse Bisiwu con el Brujas / Brujas

Un perfil de presente y futuro

Más allá de su proyección, en el Barça consideran que Bisiwu reúne unas condiciones que encajan perfectamente con la idea de juego de Hansi Flick. Su velocidad, capacidad para desbordar, potencia física y facilidad para jugar por ambas bandas le convierten en un futbolista con un margen de crecimiento muy elevado.

Con su incorporación, el club blaugrana suma una nueva apuesta de futuro a un proyecto que sigue rejuveneciendo la plantilla con talento internacional. Ahora será el turno del joven extremo belga de demostrar sobre el césped por qué la dirección deportiva llevaba meses siguiendo de cerca su evolución.