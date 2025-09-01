Oficial: Bernal, con ficha del primer equipo

El Barça logró ayer inscribir a Marc Bernal con ficha del primer equipo en LaLiga. Buenas noticias para el centrocampista de la cantera y también para Hansi Flick, que podrá contar con él a la vuelta del parón de selecciones, pues se espera que el futbolista reciba el alta médica antes del partido contra el Valencia, que se disputará el 14 de septiembre.

La dirección deportiva azulgrana consiguió este movimiento a última hora gracias a la marcha de Héctor Fort al Elche. El lateral, que no entraba en los planes del entrenador alemán, se ha ido un año cedido al Elche de Eder Sarabia, generando suficiente espacio salarial para que Bernal haya podido ser inscrito como jugador del primer equipo. Llevará el dorsal 22.

Bernal fue una de las agradables sorpresas del inicio de la pasada temporada, destacando en el doble pivote y convenciendo a Flick. Sin embargo, ese gran arranque se vio truncado por una grave lesión de rodilla en la tercera jornada de Liga. Tras un año en el dique seco, el de Berga ya está preparado para ayudar al equipo.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2026, cuando se formalizó dicho acuerdo, ambas partes ya diseñaron un nuevo contrato hasta el año 2029 para cuando acabase su etapa de juvenil. Este nuevo contrato debe oficializarse y firmarse en los próximos días. Se mantendrá la cláusula de rescisión en 500 millones de euros y en él estaba pactado que el jugador pasaría a tener ficha del primer equipo.