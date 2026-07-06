OFICIAL: Benjamin Kugel nuevo preparador físico FC Barcelona de Hansi Flick

El FC Barcelona hizo oficial este lunes la noticia adelantada por SPORT, el fichaje de Benjamin Kugel como nuevo preparador físico del cuerpo técnico de Hansi Flick a través de sus medios oficiales y redes sociales. Según reza el comunicado oficial, "el preparador alemán llega al Barça tras una amplia trayectoria en el fútbol europeo y en el ámbito de las selecciones nacionales. Ha desarrollado su carrera en clubes como el Werder Bremen, el 1. FC Köln, el PSV Eindhoven y el Benfica. Además, formó parte durante casi una década del cuerpo técnico de la Federación Alemana de Fútbol, donde coincidió con Hansi Flick y participó en la conquista de la Copa del Mundo de 2014".

Nacido en Troisdorf (en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia) hace 46 años, Benjamin Kugel llega al Barça gracias a un extenso y reputado currículum. Los siete años en la selección alemana son su principal aval (2010-2017), pues no solo formó parte de la 'Mannschaft' que levantó el Mundial de 2014 sino que coincidió con el propio Hansi Flick cuando el actual entrenador blaugrana era asistente de Joachim Löw, pero también se ha encargado de monitorizar el rendimiento físico de equipos como el Werder Bremen (su primera experiencia al máximo nivel), el RB Salzburgo, el Colonia, el PSV o el Benfica.

El Barça volverá al trabajo el próximo 13 de julio, cuando se someterán a las habituales primeras pruebas médicas los jugadores disponibles. El entrenador del equipo, Hansi Flick, sin embargo, ya se incorpora esta misma semana para empezar a planificar entrenamientos con su equipo técnico, en el que se integrará Benjamin Kugel, así como para tomar algunas decisiones y ayudar a Deco en la resolución de temas pendientes como algunas salidas y cesiones pendientes.

En principio el Barça se prondrá en marcha con el reducido grupo de jugadores que no tenían compromisos de selecciones, así como los futbolistas del filial y el fútbol base que reforzarán el grupo estas semanas. Después se irá produciendo la reincorporación gradual de los mundialistas. Tras la eliminación de Brasil, Raphinha se suma a De Jong y Araujo a la lista de eliminados. Los tres podrán participar en el stage de pretemporada en Inglaterra del 27 de julio al 3 de agosto.