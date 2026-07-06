Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialBenjamin KugelViniciusReal MadridHendersonEtapa 3 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaTopuriaEspaña - PortugalA qué hora juega EspañaMercado Fichajes hoyMundial 2026Máximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Manolo LamaAyuda mensual CatalunyaPadre HaalandIgnacio SolsonaCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

FC BARCELONA

OFICIAL: Benjamin Kugel nuevo preparador físico FC Barcelona de Hansi Flick

El técnico alemán se incorpora al staff del primer equipo a partir de esta pretemporada 2026/27

Benjamin Kugel, el nuevo preparador físico del Barça

Benjamin Kugel, el nuevo preparador físico del Barça

Benjamin Kugel, el nuevo preparador físico del Barça / Sport.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juan Manuel Díaz

Juan Manuel Díaz

El FC Barcelona hizo oficial este lunes la noticia adelantada por SPORT, el fichaje de Benjamin Kugel como nuevo preparador físico del cuerpo técnico de Hansi Flick a través de sus medios oficiales y redes sociales. Según reza el comunicado oficial, "el preparador alemán llega al Barça tras una amplia trayectoria en el fútbol europeo y en el ámbito de las selecciones nacionales. Ha desarrollado su carrera en clubes como el Werder Bremen, el 1. FC Köln, el PSV Eindhoven y el Benfica. Además, formó parte durante casi una década del cuerpo técnico de la Federación Alemana de Fútbol, donde coincidió con Hansi Flick y participó en la conquista de la Copa del Mundo de 2014".

Nacido en Troisdorf (en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia) hace 46 años, Benjamin Kugel llega al Barça gracias a un extenso y reputado currículum. Los siete años en la selección alemana son su principal aval (2010-2017), pues no solo formó parte de la 'Mannschaft' que levantó el Mundial de 2014 sino que coincidió con el propio Hansi Flick cuando el actual entrenador blaugrana era asistente de Joachim Löw, pero también se ha encargado de monitorizar el rendimiento físico de equipos como el Werder Bremen (su primera experiencia al máximo nivel), el RB Salzburgo, el Colonia, el PSV o el Benfica.

El Barça volverá al trabajo el próximo 13 de julio, cuando se someterán a las habituales primeras pruebas médicas los jugadores disponibles. El entrenador del equipo, Hansi Flick, sin embargo, ya se incorpora esta misma semana para empezar a planificar entrenamientos con su equipo técnico, en el que se integrará Benjamin Kugel, así como para tomar algunas decisiones y ayudar a Deco en la resolución de temas pendientes como algunas salidas y cesiones pendientes.

Noticias relacionadas y más

En principio el Barça se prondrá en marcha con el reducido grupo de jugadores que no tenían compromisos de selecciones, así como los futbolistas del filial y el fútbol base que reforzarán el grupo estas semanas. Después se irá produciendo la reincorporación gradual de los mundialistas. Tras la eliminación de Brasil, Raphinha se suma a De Jong y Araujo a la lista de eliminados. Los tres podrán participar en el stage de pretemporada en Inglaterra del 27 de julio al 3 de agosto.

TEMAS

Añádenos en Google