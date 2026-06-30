Oficial: El Barça traspasa a Ansu Fati al Mónaco

El FC Barcelona hizo oficial el traspaso de su delantero Ansu Fati al Mónaco de la Ligue 1, club en el que estuvo cedido la temporada 2025/26. El acuerdo entre el jugador y la entidad del Principado en torno a su sueldo ha resultado clave para que se pueda cerrar la operación, así como el que han sellado ambas entidades y por el cual el Barça se reserva un porcentaje de una futura posible venta.

El deseo del jugador en todo momento era el de continuar en el Mónaco, un club en el que ha encontrado el marco idóneo para recuperar las buenas sensaciones dentro y fuera del terreno de juego. El contrato de cesión incluía una cláusula por la que la entidad monegasca podía ejercer una opción de compra. El problema era la elevada ficha que percibe Ansu y de ahí que en las últimas fechas se haya negociado para que el futbolista ajustara sus emolumentos a la situación.

Ansu Fati ha ido entrando en el equipo monegasco de manera irregular, pero en la recta final de la campaña 2025/26 ha ido teniendo más minutos de juego de manera constante y, lo más importante para un delantero, ha conseguido reencontrarse con el gol, sumando 12 dianas en sus 30 apariciones (1.320 minutos) en Ligue 1, Champions y Coupe de France. Lo mejor de sus estadísticas es su promedio (un gol cada 110 minutos).

El Barça recibirá 11 millones de euros por la marcha definitiva de Fati a la Ligue 1, pero además conservará un porcentaje en el caso de que Ansu sea traspasado a otro equipo. En cualquier caso, el asunto más importante de la operación desde el punto de vista blaugrana es que el internacional español libera una importante cantidad por lo que respecta a la masa salarial, un factor que le permitirá llegar a la norma 1:1 y de esta manera poder operar en el mercado de fichajes de este verano en igualdad de condiciones con el resto de clubes, a diferencia de lo que ha sucedido en las últimas temporadas. De momento, ya cerró la contratación de Anthony Gordon.

Comunicado oficial

"El FC Barcelona y el AS Monaco han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero Ansu Fati al conjunto monegasco. El Club se reserva un porcentaje de una futura venta.

Ansu Fati, de 23 años, llegó al FC Barcelona en 2012, con tan solo 10 años, procedente del Sevilla FC. Tras completar toda su formación en La Masia, debutó con el primer equipo en agosto de 2019 con solo 16 años y 293 días, convirtiéndose en el segundo jugador más joven hasta la fecha en debutar con el Barça en LaLiga.

Durante su etapa como azulgrana ha disputado 123 partidos oficiales y ha marcado 29 goles, además de batir varios récords de precocidad goleadora tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones. A lo largo de su trayectoria también ha jugado cedido en el Brighton & Hove Albion y en el AS Monaco la pasada temporada.

El FC Barcelona quiere expresar su agradecimiento a Ansu Fati por su compromiso, su profesionalidad y su dedicación a lo largo de todos estos años defendiendo la camiseta azulgrana, y le desea mucha suerte y muchos éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional".

Las próximas salidas

Las salidas de Robert Lewandowski, cuyo fichaje por el Chicago Fire se hizo oficial en la madrugada de este martes 30 de junio, y Ansu Fati permiten al Barça incluir estas operaciones en el ejercicio 2025/26 y conseguir que repercutan positivamente en su balance del fair play financiero.

El objetivo del club es cerrar también las cesiones de Roony Bardghji y Marc-André Ter Stegen cuanto antes, e igualmente está en la agenda de Deco tratar el caso de Marc Casadó.