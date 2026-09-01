Oficial: El Barça traspasa a Álvaro Cortés al Royal Antwerp

Otra carpeta de la 'operación salida' cerrada. El FC Barcelona ha anunciado este _ el traspaso de Álvaro Cortés al Royal Antwerp. El central aragonés jugará las próximas _ temporadas en uno de los principales equipos del fútbol belga después del acuerdo entre clubes por el 50% de sus derechos económicos. La entidad culé se guarda una opción de recompra para el zaguero de 21 años para no perder el control de su futuro.

Cortés tenía entre ceja y ceja quedarse en el primer equipo del Barça. Debutó a las órdenes de Hansi Flick en el tramo final de la pasada Liga y afrontó la pretemporada 2026/27 con el reto de ganarse un hueco en el Spotify Camp Nou. El entrenador alemán quedó muy satisfecho con la actitud y el rendimiento de Álvaro, pero la decisión de la dirección deportiva de acudir al mercado para firmar a un central zurdo, su posición, provocó un giro en los acontecimientos.

Cubarsí, Brian, Cortés, Gavi y Espart antes del partido del Gamper / SPORT

Tal como avanzó en exclusiva SPORT, Cortés decidió marcharse en busca de minutos y oportunidades para seguir creciendo personal y profesionalmente. Tenía propuestas de la Serie A italiana, la Bundesliga alemana e incluso de equipos de Arabia Saudí, pero el defensa ha optado por ser importante en un proyecto y jugar con regularidad. Aunque la Jupiler Pro League no es una competición del primer nivel europeo, no deja de ser un buen escaparate para dar el salto a la élite continental.

Punto y aparte

Álvaro Cortés toma este nuevo paso con la convicción de que es lo que más le conviene para su desarrollo futbolístico, pero sin querer renunciar a su sueño de triunfar en el Barça. En ningún caso cierra la puerta a volver al club catalán en el futuro en caso de que se den las condiciones adecuadas. A lo largo de todo el verano ha paralizado todas las ofertas para intentar quedarse en la plantilla del primer equipo culé y, aunque finalmente no lo ha conseguido, su deseo sigue prácticamente intacto.

Noticias relacionadas

La nueva política del Barça con los canteranos ha convertido las cesiones de antaño en las transferencias con opciones de recompra que tan habituales están siendo estas últimas semanas en el Camp Nou. Deco ha obtenido un rédito económico importante de futbolistas que no tenían espacio en el proyecto de Flick sin que ello implique que no puedan regresar en función de cómo crezcan en sus respectivos periplos.