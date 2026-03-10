Oficial: el Barça recibe la licencia 1C para abrir el Gol Nord

Ya es oficial. El FC Barcelona ha recibido la licencia 1C por parte del Ajuntament de Barcelona para abrir la primera y segunda gradería del Gol Nord del Spotify Camp Nou a partir de este domingo 15 de marzo contra el Sevilla (16:15 horas), coincidiendo con el día de las elecciones a la presidencia del club blaugrana. De esta manera, el Estadi podrá ampliar su aforo desde los 45.401 espectadores actuales hasta las 62.657 localidades.

El consistorio ha puesto muchos más problemas de los que se esperaban, especialmente en cuanto a las exigencias con los accesos, para poder abrir la primera y segunda gradería de Gol Nord, totalmente acabadas desde hace tiempo según la entidad culé. Cabe recordar que, hace poco menos de dos semanas, el Barça activó el proceso para que los socios y socias adquieran los abonos correspondientes a la ampliación de 14.000 nuevas localidades, aproximadamente. En una medida "que pone en valor el papel central que los socios tienen en el modelo del club como auténticos propietarios".

Con esta nueva licencia ya se podría abrir la Grada d'Animació. Sin embargo, desde el club blaugrana todavía no saben si habrá tiempo para ubicarla en la zona definitiva o donde se situaron contra el Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa. Del mismo modo, tampoco está claro que se le pueda dar el pase a todos los socios a que solicitaron el abono o la entrada de partido, puesto que la demanda (14.500) supera la oferta del nuevo aforo (14.000), así que se llevaría a cabo un sorteo.

Espaldarazo a la participación en las elecciones

Este domingo se vivirá la fiesta de la democracia en el Spotify Camp Nou. Como decíamos, también se celebrarán las elecciones a la presidencia del Barça, por lo que la masa social podrá ejercer su derecho a voto y escoger al máximo mandatario para el próximo lustro. Obviamente, si el aforo del campo se amplía, la participación en los comicios aumentará.

Poco a poco, el Estadi va tomando forma. Y no es una cuestión baladí: y es que el regreso de los de Flick al Camp Nou ha sido una gran noticia social, económica e institucional para el club blaugrana, pero sobre todo deportiva. El equipo ha convertido su casa en un auténtico fortín y ha ganado los once partidos que ha disputado allí desde su regreso el 22 de noviembre de 2025. Es incuestionable que la vuelta al campo ha supuesto un antes y un después a todos los niveles.