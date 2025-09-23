OFICIAL: El Barça - Real Sociedad se jugará en Montjuïc

Tras una reunión entre el FC Barcelona y el Ajuntament de Barcelona, ambas partes han acordado que el partido que disputarán los blaugranas contra la Real Sociedad este domingo 28 de septiembre (18:30 horas), correspondiente a la 7ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/36, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

El club catalán continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. En este marco, el FC Barcelona ya ha entregado toda la documentación correspondiente a la comunicación de primera ocupación de la Fase 1A (Tribuna y Gol Sur), así como las respuestas a las observaciones documentales que el Ajuntament de Barcelona ha trasladado hasta ahora. Actualmente, la entidad culer está trabajando en las nuevas enmiendas que el consistorio ha compartido hoy.

Sebastià Messeguer, jefe de Bombers aseguró que "hemos detectado deficiencias de seguridad, sobre todo, en las vías de evacuación". Mientras que Laia Bonet, primera tinente de alcaldía y regidora de ubanismo apuntó que "este Ajuntament tiene que garantizar la seguridad de los aficionados. Queremos que el Barça vuelva lo antes posible, pero debemos garantizar la seguridad. No tardaremos ni un mes ni un minuto más de lo necesario".

Venta de entradas

Preferencia de compra: los 25.533 socios y socias titulares del Pase Estadio Olímpico Lluís Companys de cualquiera de las temporadas 2023/24 y/o 2024/25 en Montjuïc disfrutarán de una preferencia de compra de 24 horas.

Transcurridas esas 24 horas de preventa para este colectivo, se abrirá la venta para el resto de socios y socias, así como para el público general.

Calendario de compra de entradas:

A partir del 24 de septiembre, a las 11:00 horas, y hasta el 25 de septiembre, a las 11:00 horas , podrán comprar los socios y socias titulares del Pase Estadio Olímpico Lluís Companys de cualquiera de las temporadas 2023/24 y 2024/25. La compra se puede realizar de forma individual o conjunta, agrupando hasta seis socios y socias.

, podrán comprar los socios y socias titulares del Pase Estadio Olímpico Lluís Companys de cualquiera de las temporadas 2023/24 y 2024/25. La compra se puede realizar de forma individual o conjunta, agrupando hasta seis socios y socias. A partir del 25 de septiembre, a las 12:00 horas, se abrirá el proceso de compra directa de entradas para el resto de socios y socias, que disfrutarán de un 25% de descuento sobre el precio de venta, así como para el público general.

Precios del partido

Los precios aplicables para este partido, para aquellos socios y socias que hayan sido titulares del Pase Estadio Olímpico Lluís Companys en cualquiera de las temporadas 2023/24 y 2024/25, son proporcionales al precio que sería el Pase Estadio Olímpico Lluís Companys completo de la temporada 2025/2026. En este sentido, los precios de las entradas oscilan entre 11 y 37 euros, en función de la zona del estadio.