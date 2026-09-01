¡Oficial! El Barça inscribe a Gabriel Jesus y Livakovic y ya tienen dorsal

El FC Barcelona ya tiene a todos sus fichajes inscritos en LaLiga. El club blaugrana ha completado este martes los trámites necesarios para dar de alta a Gabriel Jesus y Dominik Livakovic, los dos únicos fichajes que todavía permanecían pendientes de inscripción. Con ambos movimientos, el Barça da por cerrado definitivamente, en cuanto a incorporaciones, un mercado de fichajes que ha estado marcado también por las limitaciones del 'fair play' financiero, aunque menos que en veranos anteriores. Gabriel Jesus hedera el dorsal '9' que dejó libre este verano Robert Lewandowski, mientras que Livakovic llevará el '25'.

La inscripción de los dos futbolistas era uno de los últimos asuntos que quedaban por resolver en las oficinas del club. Gabriel Jesus llegó al Barça procedente del Arsenal por unos 10 millones de euros fijos más variables, mientras que Livakovic aterrizó desde el Fenerbahçe por 2 millones más 0,5 en variables. Ambos ya eran jugadores del Barça, pero todavía no podían competir oficialmente al no aparecer inscritos en la competición.

La situación del guardameta croata llegó a generar incluso la posibilidad de una salida temporal. El Barça llegó a valorar su cesión al Dinamo de Zagreb si no conseguía completar su inscripción, una opción que finalmente no ha sido necesaria. Livakovic se queda en Barcelona y ya está oficialmente disponible para Hansi Flick.

Dominik Livaković en un entreno con el Barça / FC BARCELONA

El Barça ya tiene a toda la plantilla disponible

Con las inscripciones de Gabriel Jesus y Livakovic, el Barça completa definitivamente el registro de todos sus fichajes en LaLiga. Rodri, Gordon, Adeyemi y Cancelo ya habían sido inscritos anteriormente, mientras que Bisiwu cuenta con una situación diferente al estar vinculado al filial.

La inscripción de los dos últimos refuerzos pone así el punto final a la planificación deportiva del Barça. Gabriel Jesus y Livakovic ya son oficialmente jugadores disponibles para Flick, que dispone desde ahora toda su plantilla para afrontar el nuevo curso.