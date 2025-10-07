El Barça-Girona se jugará en Montjuïc

El FC Barcelona ha decidido que el partido deLaLiga contra el Girona del próximo 18 de octubre se jugará finalmente en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, al igual que el partido de la Champions frente al Olympiacos del 21 de octubre.

Dro, en su debut en el Lluís Companys / Valentí Enrich

El Barça sigue pendiente de recibir los permisos de la Licencia de Primera Ocupación del Ajuntament de Barcelona para regresar al Spotify Camp Nou, pero por el momento no han llegado. Al mismo tiempo, sigue adelante con las obras con la intención de reabrir su estadio con la mayor disponibilidad de plazas.

De la misma forma, está el factor económico: el regreso se produciría en una primera fase, con una aforo muy reducido de 27.000 localidades. El Barça, dada las circunstancias y una vez que ya activó la alternativa del Estadi Olímpic para los partidos frente a la Real Sociedad y el PSG, ha optado por mantener esta sede pues le garantiza una capacidad de 50.000 espectadores, con lo que ello significa a nivel de ingresos económicos.

Antes se confirmó el Barça-Olympiacos

La entidad azulgrana ya había adelantado que el segundo duelo de la Champions como local, el del 21 de octubre frente al Olympiacos, lo disputará en el Estadi Olímpic. Se esperaba que el Barcelona se pronunciara definitivamente sobre el partido contra el Girona, aunque todo indicaba que, dadas las circunstancias, lo más lógico era seguir en Montjuïc, al menos en este compromiso liguero.

Parece que se va imponiendo cada vez más la opinión de una parte de la junta que pide aplazar un poco más el regreso oficial al Camp Nou hasta que no se haya completado las obras de la zona Lateral y se pueda explotar una instalación con 45.000 aficionados, lo que permitiría mantener los ingresos que genera Montjuïc.

Jules Kounde, en el Estadi Olímpic Lluís Companys / AFP

De esta manera, con ese aforo disponible el Spotify Camp Nou sería capaz de reportar unos ingresos económicos similares a los que se generan en el Estadi Olímpic y que son muy importantes de cara al transcurso económico de la temporada 2025/26.

Tras el Barça-Olympiacos, el siguiente partido como local es el Barça-Elche (2 de noviembre) y tras jugar fuera en campo del Brujas (5 de noviembre) y del Celta (9 de noviembre), el Barça recibirá el 23 de noviembre al Athletic Club en La Liga.