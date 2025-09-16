OFICIAL: El Barça-Getafe se jugará en el Estadi Johan Cruyff

El FC Barcelona ha confirmado este martes que el partido de la quinta Jornada del próximo domingo 14 de septiembre (21.00 horas) contra el Getafe se disputará en el Estadi Johan Cruyff.

La entidad barcelonista ha informado sobre esta noticia con el siguiente comunicado: "El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga, del domingo 21 de septiembre, a las 21.00 horas, frente al Getafe, se disputará en el Estadio Johan Cruyff. El Club sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou".

𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 16, 2025

Así pues, el Johan acogerá por segunda vez consecutiva un partido del primer equipo masculino. Ya lo hizo contra el Valencia el pasado domingo, cuando los de Hansi Flick golearon de forma contundente a los 'ches' por 6 tantos a 0. Sin ir más lejos, Fermín López, uno de los protagonistas del partido, confesó que "me da suerte este campo”, ya que tanto en el último partido liguero, como en Trofeu Joan Gamper contra el Como, el de El Campillo anotó un doblete respectivamente.

Aunque el club sigue trabajando para regresar al Spotify Camp Nou lo antes posible, y este lunes se dio un paso adelante al recibir el Certificado Final de Obra, los técnicos del Ajuntament de Barcelona tienen ahora que analizar toda la documentación en los próximos días para conceder al Barça el permiso de Primera Ocupación, lo que permitiría al equipo de Hansi Flick regresar por fin a casa.

En principio, la fecha de regreso más factible al coliseo azulgrana que se contempla en el club es la del 28 de septiembre, en el partido de LaLiga contra la Real Sociedad. De esta forma, el encuentro serviría como prueba para el enfrentamiento de la segunda jornada de la 'liguilla' de la Champions contra el PSG.

Venta de entradas para el partido

En el comunicado, el Barça también ha compartido que se seguirá la misma estrategia que en el partido contra el Valencia para conseguir las entradas:

"De los 16.151 socios y socias con abono para las dos temporadas 2023/24 y 2024/25 íntegramente en Montjuïc, tendrán preferencia aquellos que no pudieron asistir al pasado partido de la jornada 4 de LaLiga, frente al Valencia CF. De este modo, quienes no resultaron agraciados en el sorteo de entradas y no pudieron comprar en el período posterior de venta dispondrán de una preferencia de 24 horas para adquirir las entradas para este partido.

Pasadas las 24 horas de preventa para este grupo de socios y socias, se abrirá la venta para el resto de socios y socias que tengan abono para las dos temporadas completas en el Estadio Olímpico Lluís Companys y que no hayan resultado agraciados con una entrada".