Oficial: el Barça ya tiene fecha y rival para el primer amistoso de pretemporada

El FC Barcelona ya conoce cuál será su primer examen de la pretemporada 2026/27. El club azulgrana anunció este lunes que el equipo dirigido por Hansi Flick se enfrentará al Birmingham City el próximo 31 de julio en el estadio St. Andrew's Park, en lo que supondrá el estreno competitivo de los campeones de Liga durante su preparación veraniega.

El encuentro formará parte de la concentración que el primer equipo realizará en St George's Park, la ciudad deportiva de la selección inglesa, donde el Barça tiene previsto trabajar entre el 27 de julio y el 3 de agosto. Será una pretemporada atípica, marcada por la disputa del Mundial de selecciones hasta mediados de julio, circunstancia que obligará a adaptar la planificación habitual del conjunto azulgrana.

La estancia en Inglaterra servirá para que Flick empiece a poner las bases de un proyecto que volverá a aspirar a todos los títulos con la Champions League como máximo objetivo. Además, el técnico alemán podrá comenzar a integrar a varios jóvenes con opciones de hacerse un hueco en la primera plantilla.

Birmingham City, rival histórico

El rival escogido para abrir el calendario de amistosos será el Birmingham City, uno de los clubes históricos del fútbol inglés. El conjunto británico milita actualmente en la Championship, la segunda categoría del país, después de finalizar la pasada campaña en la décima posición.

Más allá del carácter preparatorio del encuentro, el duelo tendrá también un marcado componente histórico. Barça y Birmingham City no se enfrentan desde hace más de seis décadas. Los cinco precedentes oficiales entre ambos equipos se remontan a la antigua Copa de Ferias, competición considerada la precursora de la actual Europa League.

El primer cruce tuvo lugar en las semifinales de la edición 1957/58. Aquella eliminatoria necesitó incluso un partido de desempate disputado en Basilea antes de que el Barça lograra el pase a la final. Dos años después volverían a verse las caras en la final de la Copa de Ferias de 1959/60, que acabó conquistando el conjunto azulgrana tras imponerse por un global de 4-1.

En total, el balance favorece claramente al Barça, con tres victorias, un empate y una derrota en los cinco encuentros oficiales disputados. El partido del próximo 31 de julio permitirá recuperar una rivalidad histórica que llevaba más de sesenta años sin escribirse.