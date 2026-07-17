FC BARCELONA
Oficial: el Barça disputará un triangular internacional en Udine durante la pretemporada
El conjunto de Hansi Flick se enfrentará al Udinese y al Nottingham Forest el próximo 8 de agosto durante la pretemporada
El FC Barcelona ha hecho oficial este viernes una nueva cita en su calendario de pretemporada. El conjunto de Hansi Flick participará el próximo 8 de agosto en la primera edición de la Friuli Venezia Giulia Cup, un triangular internacional que se disputará en el estadio Bluenergy de Udine junto al Udinese y al Nottingham Forest.
Tal y como pudo saber SPORT el pasado mes de junio, el club llevaba semanas negociando la posibilidad de disputar un amistoso en la ciudad italiana. Finalmente, la propuesta ha evolucionado hasta convertirse en un torneo de tres equipos que permitirá al Barça seguir acumulando minutos de competición antes del arranque oficial del curso.
Un formato diferente
El torneo, que empezará a las 20:00 h, reunirá a tres clubes de las principales ligas europeas en una jornada con un formato poco habitual. Cada encuentro tendrá una duración de 45 minutos y el orden de los partidos será el siguiente: Udinese - Nottingham Forest, FC Barcelona - Nottingham Forest y Udinese - FC Barcelona.
En caso de empate al término de cualquiera de los encuentros, el ganador se decidirá mediante una tanda de penaltis. El sistema de puntuación otorgará tres puntos por victoria en el tiempo reglamentario, dos al vencedor de la tanda y uno al equipo derrotado desde los once metros.
Regreso a Udine
La visita también supondrá el regreso del Barça a Udine casi 21 años después de su único precedente en la ciudad italiana. La última vez que el conjunto azulgrana jugó allí fue el 7 de diciembre de 2005, cuando se enfrentó al Udinese en la fase de grupos de la Champions League, en una edición que terminaría ganando.
Para Flick, este triangular será una nueva oportunidad para seguir repartiendo minutos entre toda la plantilla, evaluar el estado físico de los nuevos fichajes y continuar dando protagonismo a varios futbolistas de la cantera durante la preparación estival.
La pretemporada ya toma forma
Con este anuncio, el calendario azulgrana sigue definiéndose. Antes de viajar a Italia, el Barça disputará un amistoso a puerta cerrada frente al Europa y posteriormente pondrá rumbo a St. George's Park, en Inglaterra, donde realizará parte de su preparación y se medirá al Birmingham City.
El último compromiso antes del estreno liguero será el Trofeo Joan Gamper, previsto para el 19 de agosto, mientras que el debut oficial del equipo en LaLiga llegará pocos días después frente al Elche.
- Más de 50 mil franceses reclaman repetir la semifinal ante España por una supuesta mano de Lamine Yamal
- La aplaudida reflexión de Erling Haaland: 'Los hombres tenemos la obligación de redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres
- El rol que le espera a Ferran Torres en el PSG de Luis Enrique
- Desvelan los detalles del 'no' de Nico Williams al Barça
- Palo de Kane a Tuchel: 'Estoy destrozado. A este nivel, no es suficiente
- Laporte, 'fórmula Iñigo Martínez' como complemento de Cubarsí
- Bellingham lo vio venir: Tuchel acabó destripando a Inglaterra
- Máxima precaución con Lamine Yamal