Oficial: El Barça cede a Edu Sánchez y vía libre para Ibrahim Diarra

El FC Barcelona hizo oficial este miércoles la salida de Edu Sánchez, que jugará cedido en el Mérida -del Grupo 2 de la Primera RFEF- hasta final de temporada con opción de ampliarla por un curso más. El lateral zurdo, que firmó en verano de 2023 hasta 2025, no estaba entrando en los planes de Albert Sánchez y había 'desaparecido' de las dos últimas convocatorias. Su marcha libera una de las 25 licencias del filial, por lo que el club azulgrana ya podría inscribir al maliense Ibrahim Diarra en este mercado invernal.

Las lesiones han sido el principal hándicap con el que se ha encontrado el futbolista de Badajoz, que llegó a ser internacional sub-18. La pasada campaña, en la que jugó todavía con ficha juvenil, se quedó en solo 14 minutos, pues ya recuperado, tampoco le dio ninguna opción Gerard Martín, el amo indiscutible del carril izquierdo.

Poca participación

Tampoco esta campaña, ya sin lesiones, ha tenido muchas más oportunidades. Empezó como titular, pero primero David Oduro, y después, Rubén López, que retrasó su posición natural de centrocampista, le quitaron el sitio, para sumar solo 392 minutos repartidos en 6 partidos.

La marcha de Edu Sánchez da vía libre a la inscripción de Ibrahim Diarra, anunciado oficialmente a mitades del pasado mes de septiembre, una vez cumplida la mayoría de edad y que está solucionando temas burocráticos para jugar con el filial.

El dorsal '16' queda libre

De todos modos, se esperan más movimientos en este mercado, aunque siempre deberá haber una salida antes para formalizar una entrada. La anunciada este mismo miércoles de Antonio Martín no libera ficha federativa, pues el malagueño no estaba inscrito. Sí la de Edu Sánchez, que lucía el dorsal '16' del Barça Atlètic y que ahora queda libre.