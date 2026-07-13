Oficial: el Barça Atlètic refuerza el lateral izquierdo con Josué Caicedo

El FC Barcelona ha hecho oficial la incorporación de Josué Caicedo para el Barça Atlètic. El lateral izquierdo ecuatoriano, de 18 años, llega procedente de LDU Quito y se convierte en una de las apuestas de futuro del club azulgrana para la temporada 2026/27.

Con esta operación, el Barça mantiene su estrategia de captar jóvenes talentos con proyección internacional para fortalecer la estructura de La Masia y del filial, una línea de trabajo que este verano ya ha dejado movimientos como la llegada de Hamza Abdelkarim.

Una cesión con opción de compra

El acuerdo alcanzado entre ambas entidades contempla la cesión de Caicedo al Barça Atlètic hasta final de temporada. Además, el club azulgrana dispondrá de una opción de compra fijada en 2,5 millones de euros.

Según los términos de la operación, dicha opción se convertirá en obligatoria si el futbolista disputa cuatro partidos oficiales con el primer equipo. En ese caso, Caicedo firmaría un contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2030, mientras que LDU Quito conservaría un 20% de una futura venta.

Un lateral de gran proyección

En el comunicado oficial, el propio club se ha encargado de definir las excelsas cualidades de su nuevo futbolista. Caicedo es un lateral izquierdo de marcado perfil ofensivo, destacando su capacidad física, su largo recorrido por la banda, su potencia y su explosividad en el uno contra uno. Además, su versatilidad le permite desempeñarse en posiciones más adelantadas, incluso como extremo.

A pesar de su juventud, el ecuatoriano ya ha comenzado a acumular experiencia en la élite. Durante la presente temporada dio el salto al primer equipo de LDU Quito, con el que ha disputado ocho encuentros oficiales entre la liga ecuatoriana y la Copa Libertadores.

Josué Caicedo es un niño prodigio / LDU

Su progresión llamó especialmente la atención de los ojeadores azulgranas durante la Copa Libertadores sub-20, donde destacó por su capacidad para abarcar toda la banda izquierda, su potencia física y su influencia en ataque. El área de captación internacional del club aceleró entonces las negociaciones para asegurar su incorporación.

Continúa la planificación del filial

La llegada de Caicedo se enmarca dentro de un verano de intensa actividad en la cantera azulgrana. Además del lateral ecuatoriano, el club ha trabajado en las incorporaciones y renovaciones de jugadores como Javi Castro, Juan Ybarra, Joni Hernández, Ignasi Quer y Patricio Pacífico, quien se mantiene en la estructura del club.

Con la cesión de Josué Caicedo, el Barça Atlètic suma un futbolista con presente y, sobre todo, mucho futuro. El objetivo será continuar su desarrollo bajo las órdenes de Juliano Belletti y seguir dando pasos hacia el fútbol profesional en una de las estructuras formativas más exigentes del mundo.