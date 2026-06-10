Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hamza AbdelkarimLamine YamalReal MadridConciertos BernabéuMálaga - Las PalmasValencia Basket - JoventutJulián ÁlvarezAlcarazEtapa 5 Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Mercado de fichajesNoticias BarçaCuándo juega EspañaMundial 2026México - SudáfricaInauguración Mundial 2026Horarios F1 BarcelonaMadre TopuriaCuándo pelea TopuriaRafa NadalBalizaJudit MascóBorja IglesiasSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Oficial: el Barça activa la opción de compra por Hamza Abdelkarim

El Al-Ahly egicpcio ha comunicado de forma oficial que el FC Barcelona activa la clásula de compra por el delantero egipcio Hamza Abdelkarim

Triplete de cabeza: Hamza Abdelkarim brilla con el Barça

Triplete de cabeza: Hamza Abdelkarim brilla con el Barça

FCB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
German Bona

German Bona

Hamza Abdelkarim ficha por el FC Barcelona. Así lo ha comunicado oficialmente su actual club, el Al Ahly egipcio, en una nota en la que informa que el club azulgrana ha solicitado formalmente activar la opción de compra por el delantero egipcio de 18 años.

Hamza Abdelkarim se encuentra actualmente concentrado con Egipto para disputar el Mundial 2026. El delantero egipcio, de solo 18 años de edad, está batiendo récords desde que llegó esta temporada como cedido al FC Barcelona, pues ha pasado de la sub-17 a la absoluta de su país y con opciones de ser titular en la delantera con figuras de talla mundial como Omar Marmoush y un Mohamed Salah, que le está 'tutelando' en todo momento, consciente de su enorme proyección.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL