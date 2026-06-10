Oficial: el Barça activa la opción de compra por Hamza Abdelkarim

Hamza Abdelkarim ficha por el FC Barcelona. Así lo ha comunicado oficialmente su actual club, el Al Ahly egipcio, en una nota en la que informa que el club azulgrana ha solicitado formalmente activar la opción de compra por el delantero egipcio de 18 años.

Hamza Abdelkarim se encuentra actualmente concentrado con Egipto para disputar el Mundial 2026. El delantero egipcio, de solo 18 años de edad, está batiendo récords desde que llegó esta temporada como cedido al FC Barcelona, pues ha pasado de la sub-17 a la absoluta de su país y con opciones de ser titular en la delantera con figuras de talla mundial como Omar Marmoush y un Mohamed Salah, que le está 'tutelando' en todo momento, consciente de su enorme proyección.