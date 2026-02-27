Oficial: El Athletic Club - Barça cambia de día tras el sorteo de Champions

El sorteo de la Champions terminó de dibujar el camino a Budapest para los 16 equipos vivos en la competición. El FC Barcelona se enfrentará al Newcastle United en los octavos de final con la vuelta en el Spotify Camp Nou, pero la ida era la que generaba problemas en LaLiga.

Los azulgranas jugarán el martes 10 en St. James Park, pero justo dos días antes debían viajar a Bilbao para jugar ante el Athletic Club un encuentro de la jornada 27 de Liga. Tras conocerse los horarios oficiales de la Champions, la competición nacional ha decidido cambiar los de Liga para respetar los tres días de descanso entre duelos.

Finalmente, el Athletic Club - FC Barcelona se jugará el próximo sábado 7 de marzo a las 21:00 h. Así, los culés podrán viajar a Inglaterra con más horas de descanso en el primer duelo de los octavos de final de la Champions.

Cuando no se deberán cambiar los horarios será antes del partido de vuelta. Ese día sí era muy importante para los culés. El FC Barcelona celebrará las elecciones para votar a su presidente el 15 de marzo, el mismo día que se enfrentarán al Sevilla. El club le pidió a la UEFA jugar la vuelta de octavos el miércoles para que la Liga pudiera respetar la fecha del Barça - Sevilla y así conseguir que más gente vote en las urnas.

Para el Real Madrid también hubo cambio de fecha para la jornada 27 de Liga. Los merengues jugarán ante el Manchester City en la Champions y la ida será el miércoles 11. La decisión de LaLiga fue cambiar el horario del Madrid con el del Barça. Por tanto, el Real Madrid - Celta, que estaba previsto para el 7 de marzo, se jugará finalmente el 8 a las 16:15 h. Los blancos se jugarán el pase a los cuartos de final en el Etihad Stadium el martes 17 de marzo.