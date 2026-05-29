Oficial: Anthony Gordon ya es jugador del Barça

El FC Barcelona ya tiene a su primer refuerzo para la próxima temporada. El club blaugrana ha hecho oficial este viernes el fichaje de Anthony Gordon, que llega procedente del Newcastle United FC tras varias semanas de negociaciones intensas en la sombra lideradas por Deco. Un anuncio que se se esperaba para la mañana, pero que se fue demorando porque faltaba firmar la documentación definitiva. A los periodistas presentes durante las largas horas de espera, se les informó que estos flecos no iban a hacer saltar por los aires la operación, pero lo cierto es que el día se hizo larguísimo. Finalmente, el anuncio oficial de la incorporación de Anthony Gordon llegó a las 21.18 horas.

El extremo inglés firma contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2031, y se convierte en una de las grandes apuestas del nuevo proyecto de Hansi Flick, gran valedor de la llegada del inglés. La operación se ha cerrado por 70 millones de euros fijos más 10 en variables, según fuentes del club, y es que la cifra por el inglés no se ha hecho pública. En Inglaterra, no obstante, medios afines al Newcastle apuntan a que el fijo se dispara hasta los 80 millones.

El Barça ha acelerado definitivamente la operación durante los últimos días con el objetivo de cerrar el acuerdo antes del inicio del Mundial. De hecho, Gordon ya ha pasado la revisión médica antes de incorporarse a la concentración de Inglaterra, tal y como pretendía el club blaugrana desde el inicio de las conversaciones.

El atacante inglés tenía propuestas muy importantes encima de la mesa, especialmente del Liverpool FC y del FC Bayern Munich, pero el futbolista siempre priorizó la opción blaugrana. El proyecto deportivo de Flick y las conversaciones mantenidas con Deco fueron decisivas para desbloquear la operación.

Gordon, primer fichaje de la temporada / SPORT

Una pieza que encaja a la perfección

En el Barça consideran que Gordon encaja perfectamente en la idea futbolística del técnico alemán. Su velocidad, capacidad para presionar, agresividad sin balón y polivalencia ofensiva le convierten en un perfil muy valorado dentro del nuevo modelo que quiere implantar Flick. El inglés puede actuar tanto como extremo izquierdo como por dentro, algo que ha pesado mucho en la decisión final.

El viaje de Deco y Bojan a Londres junto a Joao Amaral terminó siendo clave para sellar el acuerdo con el entorno del futbolista. Desde entonces, las conversaciones entre clubes se aceleraron hasta alcanzar un entendimiento definitivo con el Newcastle, que finalmente aceptó negociar la salida de una de sus grandes estrellas.

Un anuncio que se demoró horas

Estaba previsto el anuncio oficial en la mañana de este viernes y la rueda de prensa del futbolista, solicitada por petición propia, a las 13.30 horas, pero se fue demorando tanto la oficialización como las primeras palabras del delantero inglés durante una maratoniana jornada. Los famosos 'flecos' impidieron seguir el timing que se había marcado el club azulgrana.

Anthony Gordon, que tiene que concentrarse los próximos días con Inglaterra para el Mundial y está disfrutando de unos cortos días de vacaciones, estuvo esperando en el hotel donde se aloja hasta las 19.00 horas de la la tarde, cuando puso rumbo a las oficinas del club en el Spotify Camp Nou para firmar, por fin, su contrato.