Oficial: la alineación titular del Barça frente al Atlético de Madrid en la Champions League

El FC Barcelona recibe a partir de las 21.00 horas al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou en un duelo de la ida de los cuartos de final de la Champions League que se presenta apasionante. Hansi Flick, pese a no disponer de Frenkie de Jong, Raphinha, Marc Bernal y Christensen, contaba en su convocatoria con suficientes variantes para confeccionar un once de garantías. Finalmente, se ha decantado por un equipo titular que presenta varias novedades con respecto al que jugó el partido de LaLiga en el Metropolitano.

Resumen, goles y highlights del Atlético de Madrid 1 - 2 FC Barcelona de la jornada 30 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Una de las incógnitas tenía que ver con el lateral derecho. Ronald Araujo fue quien había ocupado la posición en el último encuentro, pero arrastraba unas molestias, que añadidas al regreso de Kounde, que jugó media hora en el Metropolitano, llevaba a cobrar mucha fuerza la posibilidad de que el francés fuera titular. Como así finalmente ha sido. Araujo, por lo tanto, arranca en el banquillo, pues Hansi Flick mantiene en el eje la pareja formada por Cubarsí y Gerard Martín, que le ha dado motivos para seguir confiando, así como Joao Cancelo en el lateral izquierdo.

Dani Olmo, el elegido

También como era previsible, Eric Garcia repite en la posición de pivote defensivo para acompañar en el centro del campo al indiscutible Pedri.

La gran 'sorpresa' está en la mediapunta, finalmente para Dani Olmo, que el pasado sábado jugó de 'falso 9'. Fermín López, con quien compite el egarense siempre por un puesto, sufrió una brecha en la cabeza durante la activación de la mañana, pero, en principio, está en perfectas condiciones.

Y en cuanto a la elección del tridente ofensivo, no había margen para la sorpresa en las bandas con la presencia de Lamine por la derecha y de Rashford por la izquierda, y la duda estaba en la punta de ataque. Si repetir con 'falso 9' con Dani Olmo o apostar por el 'killer' Robert Lewandowski, que ya marcó en el Metropolitano y en los partidos importantes de Champions League siempre da un plus. Con Olmo por detrás, la elección de Lewy es clara.

El once titular de Flick

Así, el once del Barça que salta esta noche al césped del Spotify Camp Nou es el formado por Joan Garcia en la portería; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo en defensa; centro del campo para Eric Garcia, Pedri y Dani Olmo; y arriba, Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.