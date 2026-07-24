Oficial: el Al-Ahly egipcio, rival del FC Barcelona en el Trofeo Joan Gamper

El FC Barcelona ya tiene rival para el tradicional Trofeu Joan Gamper, que sirve, además, de presentación del conjunto azulgrana ante su afición. Será, además, el primero que se dispute en el Spoify Camp Nou tras la remodelación del estadio azulgrana. Como ya se había dicho, el rival será el Al-Ahly, que tiene muy buenas relaciones con el FC Barcelona y con el que ya negociaron, hace unas semanas la compra del delantero Hamza Abdelkarim tras haber jugado cedido la temporada pasada. El conjunto egipcio lo hizo oficial la tarde de este viernes y minutos después, fiue el FC Barcelona quien lo anunció. La 61 edición de la Fiesta del Gamper Estrella Damm se celebrará el miércoles 19 de agosto a partir de las 20.00 horas.

El acuerdo se cerró este mismo viernes con la visita de una delegación del Al-Ahly a Barcelona para cerrar los pequeños flecos que quedaban. El cuadro egipcio está muy ilusionado y satisfecho por ser el invitado en esta edición del trofeo azulgrana.

El cuadro africano más laureado

El Al-Ahly es el club africano más laureado, pues ha ganado 12 veces la Liga de Campeones de la CAF, la Champions africana, siendo el equipo con más conquistas. Además, el club egipcio cuenta con 45 Ligas de Egipto y 39 Copas del país de los faraones.

El Al Ahly se convertirá en el primer club egipcio y en el primer equipo africano que participa en el Trofeo Joan Gamper. El Al Ahly y el FC Barcelona ya se han enfrentado anteriormente en ocasiones especiales, como durante los actos de celebración del centenario en el año 2007 en El Cairo. Ambos equipos también se enfrentaron por primera vez en un partido amistoso en el mismo escenario en 1961.

El Barça, absoluto dominador de su trofeo

El FC Barcelona es el absoluto dominador de su trofeo, el Joan Gamper, con 47 entorchados. La pasada campaña, los de Hansi Flick le endosaron un 5-0 al Como de Cesc Fàbregas en el Estadi Johan Cruyff.

Hace dos años, el partido de presentación del Barça ante su afición se disputó en el Estadi Olímpic Lluís Companys y el Mónaco sorprendió a los azulgranas (0-3) en la temporada del debut de Hansi Flick, rompiendo una racha de 11 victorias consecutivas de los azulgranas.

El único club que ha ganado el Trofeu Joan Gamper en más de una ocasión, además. lógicamente, del FC Barcelona, es el Colonia. Los alemanes se impusieron en las ediciones de 1978 y 1981.