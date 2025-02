El ofertón del Palmeiras para fichar a Vitor Roque

El culebrón Vitor Roque sigue sin cerrarse. El Palmeiras está muy interesado en su fichaje y el mercado brasileño cierra a finales de febrero, por lo que están intentando forzar la situación para intentar sacarlo del Betis. El Palmeiras ya ha contactado con el entorno del jugador y está dispuesto a realizar una propuesta económica astrónomica para convencerle de su regreso a Brasil. Según 'Bolavip', Vitor Roque superaría el salario de Paulinho en un contrato a largo plazo para convertirse en el jugador franquicia del Palmeiras. Las negociaciones están en marcha, pero todo depende de Barça y Betis.

El Palmeiras está decidido a dar el gran golpe de mercado en las próximas semanas y antes del cierre de mercado invernal, pero para ello primero está sondeando si la operación es factible. Para ello, el Betis debería dar el OK a su salida rompiendo la cesión de dos años que firmó este verano con el club blaugrana. Y ahí es dónde está el problema porque el club verdiblanco no lo ve claro y, además, querría alguna compensación económica que podría hacer descarrilar toda la venta.

El Betis ha firmado al Cucho Hernández como apuesta clara para la delantera y tiene a Bakambu como segunda opción, pero su técnico, Manuel Pellegrini, cree que es demasiado arriesgado desprenderse de Vitor Roque a estas alturas de temporada y sin posibilidad de recambio porque se quedarían solo con dos delanteros natos. En el Palmeiras creen que el Betis está forzando la situación para recibir alguna cantidad de dinero y esperan que sea el Barça el que pueda solventar el asunto forzando su salida en los próximos días.

Hasta que la situación no se aclare, el Palmeiras no realizará oferta oficial ni al Barça ni al jugador. Por ahora han tanteado el terreno y también son conscientes de que Vitor Roque era reticente a regresar al fútbol brasileño por lo que han apretado al máximo con el salario que va a percibir. El club brasileño no quiere esperar demasiado e irse a los últimos días de su mercado por lo que espera que todo pueda aclararse para bien o para mal a finales de esta semana o principios de la próxima.

El Palmeiras quiere sí o sí a Vitor Roque y, si no pueden firmarlo ahora, intentarán realizar la operación en la apertura del mercado para los clubs que jueguen el Mundial de clubs y que sería del 2 al 10 de junio. Están dispuestos a pagarle al Barça una cifra cercana a los 25 millones de euros más variables por lo que el club blaugrana recuperaría prácticamente toda la inversión que realizó por el delantero. En el Barça no ven con malos ojos esta situación pero deberán entenderse con el Betis. Y es que el club verdiblanco puede prolongar la cesión del jugador o comprar el 80 por ciento de sus derechos por 25 millones. Los andaluces no piensan hacerlo pero creen que deben ser compensados.

El Barça no contempla tampoco la opción de repescar a Vitor Roque, un jugador que no entra en los planes de futuro de Hansi Flick. El técnico alemán ya lo rechazó durante la pretemporada y cree que el ataque blaugrana está prácticamente al completo. El Barça sí trabaja en la incorporación de un jugador de banda por lo que Vitor Roque, en verano, deberá volver a salir. Bien sea en otra cesión al Betis u otro equipo o bien en su salida definitiva a un Palmeiras que está apostando muy fuerte por el delantero.