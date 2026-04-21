FC BARCELONA
¡Ofertón por Balde! El Aston Villa, dispuesto a llegar a los 50 millones
El lateral azulgrana cuenta con una propuesta económica muy potente de la Premier League. Si sale, la opción de Alejandro Grimaldo coge fuerza en el Barça, asegura José Álvarez, del 'Chiringuito'
SPORT.es
El mercado de fichajes del FC Barcelona empieza a agitarse y el último nombre en saltar a la palestra es el de Alejandro Balde. El canterano azulgrana ha despertado el interés de la Premier League, concretamente del Aston Villa, que estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para hacerse con sus servicios.
La información ha sido desvelada por el periodista José Álvarez en el programa El Chiringuito, donde ha detallado las cifras de la posible operación que sacaría al lateral del Camp Nou.
"Alejandro Balde tiene un ofertón del Aston Villa, que puede pagar hasta 50 millones de euros por él. El jugador también tendría unas condiciones casi irrechazables", aseguró Álvarez.
El 'efecto dominó': Grimaldo en la recámara
Una hipotética venta de Balde por 50 millones de euros supondría una inyección de capital importantísima para las siempre delicadas arcas del FC Barcelona (al tratarse de un canterano, sería beneficio neto). Sin embargo, dejaría un vacío enorme en el carril izquierdo de la defensa.
En ese escenario, la dirección deportiva ya baraja alternativas de nivel. Tal y como apuntó el propio periodista de 'El Chiringuito', "la opción Grimaldo también gana enteros". El ex canterano culé encajaría a la perfección en el esquema y aportaría rendimiento inmediato tras su explosión definitiva en la Bundesliga.
Las próximas semanas serán clave para ver si la mareante oferta desde Birmingham se materializa en las oficinas de Joan Laporta y si el Barça decide abrirle la puerta de salida a una de sus joyas de La Masia.
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