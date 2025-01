Dos ofertas de la Premier League por Ansu Fati

Ansu Fati tiene un pie y medio fuera del FC Barcelona. El mensaje que le ha lanzado Hansi Flick en los últimos partidos no ha podido ser más claro. No entró en la relación de inscritos para los dos partidos de la Supercopa y tampoco fue convocado ante el Betis en la Copa del Rey. Su futuro más inmediato no pasa por el club barcelonista.

Ansu tiene contrato hasta el 2027 y el Barça es consciente de que la única vía de salida de manera inmediata es con la fórmula de una cesión por seis meses. Pese a que su experiencia en el Brighton no fue muy positiva, los clubs de la Premier League no lo pierdan de vista, en especial, los que están en mala situación y falta de delanteros.

En este sentido, el West Ham y el Tottenham se han interesado por el futbolista. El West Ham es dirigido por Graham Potter después del despido de Julen Lopetegui y quiere reforzarse para no pasar apuros a final de temporada. Tiene con muchos problemas de lesiones al internacional alemán Niclas Fullkrug, mientras que Michail Antonio se fracturó una pierna en un accidente de tráfico.

Niclas Füllkrug fichó por el West Ham / WHUFC

El West Ham ya ha incorporado a Carlos Soler, como cedido por el PSG, en este mercado de invierno y el siguiente paso sería encontrar un delantero de entidad, como Ansu Fati.

En una situación menos desesperada en cuanto a efectivos ofensivos está el Tottenham, pero también quiere dar un golpe de timón. La derrota en el clásico del norte de Londres ante el Arsenal ha disparado la tensión y se lanzará al mercado. Ansu Fati es una oportunidad para contar con un jugador solo asumiendo su ficha y también está tras los pasos del delantero barcelonista.

Interés del Besiktas

Las otras propuestas que tiene el futbolista son menos atractivas desde el punto de vista deportivo, pero también hay que tenerlas en cuenta. El Besiktas turco, por ejemplo, estaría encantado de incorporar a un futbolista que le daría un salto de calidad, además de un impacto mediático muy notable.

Ansu Fati tiene tiempo hasta el 3 de febrero por decidirse, cuando se cierra la ventana de fichajes de invierno, pero los clubs andan con prisas para retocar sus plantillas.

El jugador deberá aceptar alguna de las opciones que tiene sobre la mesa ya que, de lo contrario, se quedará sin jugar. Pau Víctor ya le ha pasado en la rotación y si se consuma el fichaje de Rashford, su presencia en la plantilla será solo testimonial.