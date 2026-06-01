Oferta sorpresa a Christensen

El futuro de Andreas Christensen parece claro. El danés termina contrato este verano con el FC Barcelona, pero, como ya informamos en SPORT, cuenta con una propuesta para prolongar su contrato. Eso sí, con unas condiciones que son a la baja y para una sola temporada más una opcional; si el central quiere, seguirá una temporada más en el Spotify Camp Nou.

A pesar de no haber jugado prácticamente en esta última temporada, Christensen cuenta con varias ofertas de clubes ingleses o del Inter de Milán. La pelota de su futuro está en su tejado. Entre todas estas opciones, en estos últimos días apareció otra nueva aventura algo más exótica.

En Grecia apuntan a un interés serio del Panathinaikos por el futbolista azulgrana. El club verde estaría considerando seriamente fichar al danés. En Atenas gusta mucho el perfil del central, sobre todo al nuevo entrenador.

Christensen, en su último partido con el Barça antes de lesionarse / Dani Barbeito

Jacob Neestrup será el encargado de coger al equipo griego el próximo curso tras el despido de Rafa Benítez. El exentrenador del Copenhague firmó por los verdes a finales del mes de mayo y conoce muy bien a su compatriota. De hecho, desde el país heleno explican que Neestrup es el principal valedor de la llegada de Christensen y, además, la gran baza para convencerlo.

El Panathinaikos sabe que será un traspaso difícil a pesar de quedar libre si no acepta la oferta de renovación del Barça. Las ofertas de Inglaterra e Italia son lo suficientemente suculentas para seguir en la élite, aunque en Grecia tienen potencial económico para intentar convencer al central. A sus 30 años, y sin Mundial con el que poder revalorizarse, el danés debe sopesar bien lo que más le conviene.

Christensen solo pudo jugar 18 partidos esta temporada, aunque 17 de esos encuentros fueron a principio de curso. El danés se lesionó de gravedad y se perdió gran parte de la temporada, aunque pudo volver a jugar 70 minutos en la última jornada de Liga en la derrota por 3-1 ante el Valencia.